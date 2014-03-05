به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن احسان و نیکوکاری در رشت افزود: این روز نمادی از مساعدت و نوع دوستی ملت ایران و ترویج فرهنگ مهرورزی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تمامی آحاد مردم بر اساس وظیفه انسان دوستانه و دینی خود باید در مسیر توسعه فرهنگ احسان، همدردی عمومی، محبت به دیگران و تعاون اجتماعی تلاش کنند.

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان گفت: دستگیری از نیازمندان از پاداش و ثواب دنیوی و اخروی زیادی برخوردار است.

وی در ادامه بر ضرورت توسعه فرهنگ نوع دوستی در جامعه تاکید کرد و افزود: نوجوانان و جوانان میهن اسلامی امروز با حضور خود در جشن نیکوکاری و کمک به همنوعان خود این فرهنگ غنی را به نمایش گذاردند.

رمضانی اذعان داشت: ملت ایران با الگوگیری از ائمه اطهار علیه السلام در انفاق و دستگیری از نیازمندان پیشگام و همواره در جشن نیکوکاری با حضور خود این امر را به اثبات رسانده اند.

وی همچنین با بیان اینکه احسان و نیکوکاری از سنت‌ ها و ارزش‌ های مکتب اسلام است، افزود: مردم با شرکت در این اقدام خداپسندانه هدایای خود را در اختیار صاحبان اصلی خود قرار می‌ دهند.

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان یادآورشد: احسان و نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان، خصلت و مشخصه جاودانه ایرانی ها در طول تاریخ است.