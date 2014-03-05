تعاون جایگاه واقعی خود را نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سهمانی قبل از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی در تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی برای تحقق سیاست های اصل 44 تاسیس شده و یکی از اهداف تاسیس آن توسعه بخش تعاون و توانمندی تعاونی ها و همچنین توسعه اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه بانک در توسعه ی اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا می کند، اظهار کرد: امروزه بخش تعاون در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که تجهیز و تخصیص بانک ها و توجه ویژه به امر تعاون، امری ضروری است.

سهمانی با بیان اینکه شرایط امروز بخش تعاون شرایط رضایت بخشی نیست، افزود: یکی از پیش نیازهای توسعه تعاونی ها، تامین نیازهای مالی آنهاست که به عهده بخش های نظام بانکی و حوزه بازار سرمایه است.

وی همچنین ادامه داد: بانک توسعه تعاون 20 سال پیش به صورت صندوق توسعه تعاون و بیش از چهار سال پیش با ماموریت بانک توسعه تعاون کار خود را ادامه می دهد که مسئولیت سنگینی در بخش تعاون ایفا می کند.

وی در ادامه افزود: برای توسعه بخش تعاون، باید با تمام قوا و امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی جهت توانمندسازی تعاون ها به کار گرفته شود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در ادامه با بیان اینکه 440 واحد بانک توسعه تعاون در کشور فعالیت می کند، افزود: بیش از چهار هزار نیروی انسانی در واحدهای بانکی مشغول فعالیت هستند که دارایی این بانک مبلغی افزون بر 300 هزار میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت بر افزایش رفاه حال مردم و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی است، افزود: توسعه بخش تعاون برای مهار تورم و همچنین رشد اقتصادی، امری ضروری است که مورد توجه مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها چهار درصد است، افزود: با توسعه این بانک و با اهتمام نهادهای مختلف در امر تعاون، باید این درصد به رقم 25 برسد.

سرپرست اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی با اشاره به قطب صنعتی کشور افزود: شهر تبریز یکی از قطب اقتصادی کشور و دارای حساسیت فرهنگی و سیاسی است که این منطقه را یکی از مهم ترین مناطق مهم کشور کرده است.

رضایی افزود: ساختمان بانک توسعه تعاون با 651 متر مربع در 5 طبقه احداث شده است که اسفند سال 91 تا اسفند ماه امسال پروسیه ساخت طی شده است.

وی همچنین از ایجاد ساختمان بانک توسعه تعاون در استان های گیلان، هرمزگان، اصفهان و همدان در آینده خبر داد.