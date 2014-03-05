علیرضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: براساس آخرین آمار در تربت حیدریه 255 هزار هکتار منابع طبیعی وجود دارد که 500 هکتار آن جنگل ارس وبقیه مرتع درجه 2 و3 است که 70 درصد کل مساحت این شهرستان را شامل می شود.

قادری گفت: 20 طرح آبخیزداری آماده اجر در سطح شهرستان داریم که برای بهره برداری از آنها نیاز به 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی افزود: در طول سال جاری 19 پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی شهرستان تنظیم ،که8 پرونده منجر به صدور رای شده و از 7 هکتار نیز خلع ید به عمل آمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی از واگذاری هزار هکتار اراضی منابع طبیعی به 3 کارخانه فولاد تربت حیدریه، 200 هکتار به شهرک صنعتی شهرستان، 200 هکتار به مجتمع دامداری، 200 هکتاربه مجتمع گلخانه ای، 800 هکتار به شهرداری جهت پارک پیشکوه و 300 هکتار پارک شهید حجتی به آموزش و پرورش جهت اردوگاه دانش آموزی خبرداد.

قادری به عدم تناسب نیروی انسانی در این اداره اشاره کرد وگفت:نیروی انسانی با قلمرومنابع طبیعی شهرستان هماهنگی ندارد به طوری که استاندارد جهانی به ازای هر 5 هزار هکتار یک نیرو ست در حالی که این رقم در تربت حیدریه به ازای هر800هزار هکتار یک نفراست.

وی افزود: تخریب منابع طبیعی در کشور به یک بحران تبدیل شده است که باید همه مردم و مسئولین به این شرایط حساس باشند.

قادری افزود: متاسفانه در سال های اخیردر حریم شهر تربت حیدریه واطراف روستاها،ساخت وسازهای بی رویه در اراضی منابع طبیعی صورت گرفته، که بعضا پروانه ساختمانی بدون استعلام از منابع طبیعی برای آن ها صادر شده است که کار منابع طبیعی را برای باز پس‌گیری آن با مشکل روبرو کرده است.