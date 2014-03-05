نخستین حکم سرپرست دانشگاه تهران صادر شد/ تغییر معاون اداری مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید که این روزها با حکم وزیر علوم در سمت سرپرست دانشگاه تهران در حال فعالیت است و پست معاونت اداری مالی وزارت علوم را هم بر عهده دارد، در نخستین حکم خود برای دانشگاه تهران، معاون اداری مالی این دانشگاه را تغییر داد.

پیش از این محمد جواد ساداتی نژاد سمت معاونت اداری مالی دانشگاه تهران را بر عهده داشت که طی دو هفته گذشته از این سمت استعفا داده بود و در نهایت از امروز حسین گلدان ساز جایگزین وی شده است.

ساداتی نژاد پیش از فعالیت در این پست، معاون حقوقی وزارت علوم و حسین گلدان ساز نیز پیش از این مدیر کل دانشجویی دانشگاه تهران بوده است.

خبرگزاری مهر پیش از این از استعفای ساداتی نژاد خبر داده بود.