به گزارش خبرنگار مهر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در مراسم آغاز به کار این اجلاس اظهار داشت: اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در دو بخش نشست روسای خانه‌های صنعت و نشست دبیران خانه های صنعت در موضوعات مختلف و مهم اقتصادی کشور و تدوین سیاست های کلی اقتصادی به مدت دو روز در استان یزد برگزار می‌شود.

محمدحسین فنایی ادامه داد: از جمله برنامه های این اجلاس تدوین سیاست‌های سال آتی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور خواهد بود که با حضور روسای خانه‌های صنعت سراسر کشور تدوین خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: نحوه اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست ها و خط مشی های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیز از سوی روسا و دبیران خانه های صنعت در این اجلاس دنبال خواهد شد که به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

ارتباط ميان خانه هاي صنعت و معدن كشور كمك به پيشبرد اهداف اقتصادي كشور است

این فعال اقتصادی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در برگزاری این اجلاس را بررسی روش های توسعه ارتباطی بین خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اعلام کرد و گفت: ارتباط موثر بین خانه های صنعت در سطح کشور کمک موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و رشد و توسعه اقتصادی و افزایش تولید ملی خواهد داشت.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد عنوان کرد: بحث و تبادل نظر پیرامون تفویض اختیار و قانونمندی خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور از دیگر مواردی است در نشست روسا و دبیران خانه های صنعت و معدن دنبال خواهد شد.

فنایی اضافه کرد: بررسی راهکارهای تقویت بخش خصوصی در هر استان، سازماندهی داخلی، پیگیری ارتقای سطح توانمندی خانه های صنعت، معدن و تجارت استانها، گسترش اطلاع رسانی، تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات روز صنعتی و معدنی از جمله اهداف و برنامه های این اجلاس است.

خواستار فعاليت تشكل هاي خصوصي در عرصه هاي اقتصادي و صنعتي هستيم

وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت جدید و تغییر رویکردها در سطح کشور در این عرصه بیان داشت: خواستار فعالیت بیش از پیش تشکلهای بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی و صنعتی هستیم و بر این عقیده ایم که ايجاد بستر لازم برای برنامه های توسعه صنعتی و اقتصادی تا حد قابل توجهی به دست تشکل ها است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران هم در این آیین با مثبت ارزیابی کردن رشد اقتصادی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: همه ما به این کشور تعلق داریم و از افتخارات ما این است که برای کشور ایران اسلامی فعالیت می کنیم و این فعالیت های اقتصادی و صنعتی امروز بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود.

عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به موفقیت های صنعتی و تلاش و تکاپوی صاحبان صنایع، به تشريح برخي مشکلات و کاستی‌ها پرداخت و یادآور شد: روا نیست صنعتی را که در این شرایط به سختی زنده است، اینگونه مورد آزار و اذیت قرار داد.

مسائل بانكي عمده ترين مشكلات اصحاب صنعت در سراسر كشور است

وی بیان داشت: عمده ترین مشکل را مشکلات بانکی می دانیم چرا که درصد بالای سود پرداختی برای سپرده ها و از سویی سود تسهیلات بانکی که هیچ یک با یکدیگر همخوانی ندارند، خروجی اسفباری برای صنایع رقم زده است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: خروجی سیاست های نادرست بانکی از یک سو و بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون از سوی دیگر موجب شده تا کشور در این زمینه دچار مشکلات متعددی باشد.

وی با بیان اینکه صاحبان صنایع از جان مایه می‌گذارند، گفت: هیچ جای دنیا روا نیست تا به این شکل صنعت یک کشور را آزار داد.

سهل آبادی طرح موضوع اقتصاد مقاومتی را از جمله دستور العمل های این اجلاس برشمرد و تصریح کرد: پایه اقتصاد مقاومتی تولید است و اگر ریشه و پایه تولید ضعیف شود یا بهتر بگویم مورد حمایت قرار نگیرد به اقتصاد مقاومتی هم نمی‌ رسیم.

وی با تاکید بر اینکه همواره در کنار صنعتگران و معدنکاران هستیم گفت: امیدواریم با بحث و گفتگو و تبادل نظر و ارائه راهکار مناسب مشکلات و چالشهای فراروی تولید حل و فصل شود.