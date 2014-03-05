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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

آماده باش مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز

آماده باش مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان در این معاونت و اداره‌کل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی تشکیل این ستاد را به منظور اجرای هرچه بهتر طرح آماده باش نوروزی مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: ستاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی استان‌ها با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی به فعالیت می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز 93 شاهد افزایش مسافرت هستیم و ممکن است برخی افراد در طول مسافرت به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند، ادامه داد: برای خدمت‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستانهای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و در استانهای مقصد سفرهای نوروزی نیز آمادگی کامل به وجود آمده است.

همتی از نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برای اطلاع‌ مسافران از نشانی مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی این پلاکاردها در ورودی شهرها نصب می‌شود.

وی بر حضور پزشکان کشیک در تمامی بیمارستانها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور تأکید کرد و گفت: سایر پزشکان نیز برای خدمت‌رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی پذیرش بیماران در ایام غیرتعطیل نوروزی را نیز همچون روال جاری برشمرد و افزود: امیدواریم با فعالیت مطلوب مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی شاهد رضایتمندی بیمه‌شدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی در این ایام فراهم شود.

کد مطلب 2250054

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