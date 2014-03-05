به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی تشکیل این ستاد را به منظور اجرای هرچه بهتر طرح آماده باش نوروزی مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: ستاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی استان‌ها با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی به فعالیت می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز 93 شاهد افزایش مسافرت هستیم و ممکن است برخی افراد در طول مسافرت به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند، ادامه داد: برای خدمت‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستانهای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و در استانهای مقصد سفرهای نوروزی نیز آمادگی کامل به وجود آمده است.

همتی از نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برای اطلاع‌ مسافران از نشانی مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی این پلاکاردها در ورودی شهرها نصب می‌شود.

وی بر حضور پزشکان کشیک در تمامی بیمارستانها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور تأکید کرد و گفت: سایر پزشکان نیز برای خدمت‌رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی پذیرش بیماران در ایام غیرتعطیل نوروزی را نیز همچون روال جاری برشمرد و افزود: امیدواریم با فعالیت مطلوب مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی شاهد رضایتمندی بیمه‌شدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی در این ایام فراهم شود.