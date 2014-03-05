به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفاری ظهر امروز در نشست خبری و مطبوعاتی اکیپ‌های بهداشتی نوروز اظهار داشت: در صورت دریافت اطلاعات دقیق از تهیه مواد آرایشی با ضایعات مرغ پیگیر این مسئله می‌شویم و برخورد جدی با دست‌اندکاران آن انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: امروزه شاهد تخلفات بسیاری در حوزه مواد آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه‌های زنانه هستیم زیرا که با رشد بی‌رویه آرایشگاه‌های خانگی و زیرزمینی زنانه در اصفهان مواجهیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: بیش از 60 درصد از آرایشگاه‌های زنانه سطح استان فاقد پروانه کسب است و بیش از 40 درصد این آرایشگاه‌ها بدون نصب تابلوی آرایشگاه در خانه یا مکان‌های زیرزمینی مشغول به فعالیت است.

وی ادامه داد: نیمی از آرایشگاه‌های زنانه در اصفهان با پخش تلفن‌ در بین مردم و یا به شکل خانگی در یک مکان شخصی مشغول به فعالیت هستند که تنها با گزارشات مردمی می‌توان از وجود چنین اماکنی مطلع و با دریافت مجوز قضایی امکان نظارت بر این محل‌ها وجود دارد.

صفاری تاکید کرد: از سال 89 ساماندهی آرایشگاه‌های زنانه جزو برنامه‌های اولویت‌دار مرکز بهداشت قرار گرفت که اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات آرایشی بهداشتی را در سطح آرایشگاه‌های زنانه شاهدیم ، افزود: این در حالی است که 95 درصد آرایشگاه‌های مردانه پروانه کسب دارد.



مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تاکید کرد: بیشتر موارد تخلفی در لوازم آرایشی و بهداشتی مشاهده شد و بالاترین عارضه‌‌ای که از مصرف مواد تقلبی بر سلامتی افراد گذاشته می‌شود، بیماری‌های پوستی است.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک استان اصفهان در این خصوص گفت: با اجرای طرح تشدید و کنترل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک استان از 52 آرایشگاه زنامه بازدید به عمل آمد.

حمید ترکزاده ادامه داد: با اجرای این طرح حدود 60 کیلوگرم مواد آرایشی غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.