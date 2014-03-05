به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت پروژه جهانی سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی (OBIS) با هدف پر کردن خلاهای موجود به ویژه در حوزه علوم زیستی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی را به عنوان هماهنگ کننده منطقه‌ای سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی (OBIS) در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انتخاب کرد.

سامانه اطلاعات مکانی زیستی جهانی به عنوان بخشی از بدنه سامانه جهانی داده‌ها و اطلاعات اقیانوسی در کمیسیون بین دولتی اقیانوسی (IOC) ایجاد شده است تا کشورها را در ارزیابی‌های ملی و منطقه‌ای و تشخيص نقاط حاصل خیز تنوع زیستی، یاری کند.

در حال حاضر فاصله سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی در بیش از 80 کشور و در قالب مراکز منطقه‌ای و با حضور بیش از 3000 محقق در حال فعالیت است.

با توجه به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در انتشار داده‌ها و اطلاعات طرح‌های پژوهشی، در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تعریف شد تا کلیه اطلاعات زیستی منتشر شده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان را به مدت یک سال جمع آوری کند.

وجود یک بانک اطلاعاتی زیستی منسجم و هم سو با استانداردهای بين المللی می‌تواند در دراز مدت کشور را در شناخت و رصد گونه‌های مهاجم دریایی که ممکن است از طریق آب توازن کشتی‌ها و يا چسبیدن به پیکره شناورهای بزرگ نفتی و تجاری (بيوفولينگ) منتقل می‌شوند، یاری کند. وجود چنين بانک اطلاعات زيستی در مقیاس جهانی نیز اهمیت فراوانی دارد.

