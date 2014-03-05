کودک هفت ساله از چنگال آدم ربایان در زاهدان نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان صبح چهارشنبه با اعلام آزادسازی یک گروگان در زاهدان به خبرنگاران گفت: یازدهم اسفند ماه سال جاری با ربوده شدن یک کودک 7 ساله از مقابل یکی از مدارس شهرستان زاهدان پیگیری و شناسایی مظنونان در دستور کار پلیس و تیم های تحقیقاتی قرار گرفت.

سرهنگ محسن عطار بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع تیمی از اداره جرایم جنایی و عملیات ویژه پلیس آگاهی رسیدگی به این موضوع را در اولویت کار خود قرار داد که با تلاش‌های شبانه روزی مشخص شد که کودک ربوده شده در شهر زاهدان نگهداری می شود.

وی افزود: با سرنخ های به دست آمده در این رابطه در کوتاه ترین زمان ممکن مخفیگاه آدم ربایان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه پلیس با ورود به مخفیگاه آدم ربایان موفق به آزاداسزی این کودک 7 ساله شد.

عطار ادامه داد: در این عملیات تعداد 4 نفر آدم ربا دستگیر و یک دستگاه پژو 405 به عنوان وسیله ارتکاب جرم نیز توقیف شد.

وی بیان داشت: متهم ردیف اول این گروگان گیری ضمن اعتراف به بزه ارتکابی علت و انگیزه این آدم ربایی را اختلاف مالی با پدر این کودک 7 ساله عنوان کرد.