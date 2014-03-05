بهداشت و سلامت در هرمزگان مغفول مانده است/ لزوم نگاه ویژه دولت به سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر چهارشنبه در اجلاس دو روزه بیمه سلامت کشور در بندرعباس گفت: مایه خوشبختی و سرافرازی بنده است که دکتر محسنی با اولویت دهی به بحث سلامت این استان را برای پیشبرد اهداف سازمان بیمه سلامت ایران برگزیدند.

وی در این راستا اظهارداشت: بیمه سلامت به فکر سلامتی افراد جامعه است همانطور که بنده در استانداری به فکر امنیت، برق، آب و دیگر مسائل معیشتی مردم جامعه هستیم همانطور که خداوند بزرگ، دین اسلام و ائمه بر سلامت افراد جامعه تاکید کرده اند حضرت علی (ع ) می فرمایند: هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست یا امام حسین (ع) فرموده اند: بکوشید در مدت عمرتان در حفظ سلامت تنتان (یعنی تلاش کنید تمام مدت عمر سالم باشید) بنابراین وقتی دین اسلام ارزش فوق العاده ای برای سلامتی انسان قائل است؛ حکومتی اسلامی که بر مبنای این دین اساسش شکل گرفته است خدمت به مردم، تامین سلامت و رفاه مردم را مورد توجه قرارداده و بر آن تاکید می کند.

وی همچنین ادامه داد: رعایت سلامتی و حفظ آن یک امر مسلم و ضروری است به همین دلیل است که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قسمت اعظم توجه به بخش بهداشت، درمان و سلامت است.

وی گفت: توسعه کشور بدون در نظر گرفتن مقوله آموزش بهداشت و سلامتی امکانپذیر نیست. زمانیکه این دو مقوله پیشرفت کند ما شاهد توسعه کشور و جامعه خواهیم بود.

استاندار هرمزگان متذکر شد: در این استان اقدامات و توجه ویژه ای به سلامت و بهداشت نشده است بر عکس اولویت با صنعت بوده که ما امیدواریم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دکتر انوشیروان محسنی بندپی به عنوان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بتوانیم به نتایج مطلوبی در این اجلاس برسیم تا باعث تحول وضعیت بهداشت و درمان در سطح کشور باشیم.