میزبانی از شهید صبوری برای استان بوشهر یک افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مادر و خانواده شهید بهروز صبوری در بوشهر اظهار داشت: میزبانی از شهدای گمنام و خوشنام همچون شهید بهروز صبوری از نعمتهای بزرگی است که خداوند نصیب استان بوشهر کرده است.
وی با بیان اینکه شهید صبوری دارای یک ویژگی بزرگ است که دو گروه برای تفحص ایشان تلاش کردند، خاطرنشان ساخت: مادر این شهید در کوچهها و خیابانهای در پی او میگشت و گروههایی از سپاه نیز در مرزها به دنبال یافتن او بودند که به فضل الهی این کارها نتیجه داد و دوری مادر و فرزند به پایان رسید.
امام جمعه بوشهر در ادامه به سابقه طولانی استان بوشهر در ولایتمداری و میزبانی از شهدا اشاره کرد و بیان داشت: همه نقاط استان بوشهر و خاک این استان بوی شهادت و ایثار و جهاد و جوانمردی و رشادت میدهد.
وی میزبانی استان بوشهر از شهدایی چون شهید صبوری را یک افتخار برای استان دانست و تاکید کرد: افتخار میکنیم که میزبان مادر شهیدی چون شهید صبوری هستیم که چنین فرزندی را تربیت کرده است.
آیتالله صفاییبوشهری اضافه کرد: یکی از روزهای باشکوه استان بوشهر روزی بود که شهید صبوری را به استان بوشهر، استانی که محل مبارزه رئیسعلی با استعمار است، آوردند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه شهید صبوری در حال حاضر در عرش مهمان خدا است و فرشتگان میزبان او هستند، ادامه داد: فرشتگان در عرش و مردم استان بوشهر در عرض میزبان این شهید والامقام هستند.
روحانیت استان بوشهر نیز استقبال باشکوهی از این خانواده شهید داشتند.
لازم به ذکر است که خانواده شهید صبوری پس از 31 سال دوری از فرزند شهیدشان صبح چهارشنبه وارد بوشهر شدند و در فرودگاه مورد استقبال باشکوه مردم بوشهر قرار گرفتند و دیدار با امام جمعه بوشهر و همچنین حضور در دانشگاه خلیج فارس بوشهر یعنی محل خاکسپاری این شهید از دیگر برنامههای خانواده شهید صبوری بود.
نظر شما