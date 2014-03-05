به گزارش خبرنگار مهر، امرالله شمقدری ظهر چهارشنبه در نشست خبری انجمن خیرین کتابخانه ساز مشهد که در کتابخانه باهنر مجتمع امام رضا(ع) برگزار شد ابراز کرد: اولین جشنواره منطقه ای خیرین کتابخانه ساز مشهد دوشنبه 19 اسفند ماه برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: جشنواره خیرین کتابخانه ساز شهرستان های کاشمر، گناباد و نیشابور هم در بازه‌های زمانی مختلف برگزار می شود و بعد از آن اول آبان ماه سال 93 جشنواره بزرگ خراسان رضوی برگزار می شود.

شمقدری اظهار کرد: اگر هر یک از اعضای سازمان های مختلف در استان در حوزه ساخت کتابخانه ها قدمی بردارد کار بزرگی در حوزه ساخت کتابخانه ها انجام می شود.

افزایش 10 درصدی کتابخانه های خراسان در سال جاری

شمقدری با بیان اینکه در حال حاضر در خراسان رضوی 189 باب کتلابخانه وجود دارد ابراز کرد: این آمار نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: می توان این آمار را در استان دو برابر کرد چرا که خراسان رضوی و به ویژه مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی و فرهنگی کشور شایستگی و ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

شمقدری با اشاره به انجمن خیرین کتابخانه ساز در مشهد عنوان کرد: این انجمن نو پا است و بیش از یک سال از تاسیس آن نمی گذرد با این حال قدم‌های بزرگی در حوزه کتابخانه های عمومی و فرهنگ سازی برای جذب خیرین برداشته و این جشنواره هم به عنوان نخستین قدم در گام های بعدی محسوب می‌شود.

مدیر کل اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ابراز کرد: 10 درصد از رشد یکساله کتابخانه‌های خراسان رضوی در سال جاری از محل خیرین و 90 درصد دیگر از محل اعتبارات دولتی نهاد کتابخانه ها تامین شده است که امید است این رقم در سال آینده به 50 درصد از محل خیرین افزایش یابد.

وی با اشاره به خیرین کتابخانه ساز ابراز کر د: خیرین باعث ترغیب دیگران برای ورود در این حوزه شده و صدقه جاریه را در حوزه کتابخانه سازی در استان جاری می کنند.

سرانه فضای کتابخانه در خراسان رضوی 64 هزار متر مربع است

شمقدری بیان کرد: سرانه فضای کتابخانه در خراسان رضوی 64 هزار متر مربع است که تا پایان برنامه پنجم باید به دو برابر افزایش یابد که این گسترش به 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به جشنواره خیرین کتابخانه ساز ابراز کرد: در این جشنواره که با حضور خیرین برتر مشهد و شهرستان‌ها و مسئول نهاد مشارکت‌های کشور و مدیر کل امور کتابخانه های تهران و همچنین مسئولان استانی برگزار می شود از خیرین برتر تقدیر به عمل می آید.

شمقدری در پایان اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها جز با همکاری همه مسئولان و مردم امکان پذیر نخواهد بود و این جشنواره می‌تواند نقطه آغازی برای شروع گام‌های بزرگتر در راستای گسترش و ترویج فرهنگ کتابخانه‌سازی شود.

رئیس اد اره کتابخانه های مشهد در ادامه این نشست ابراز کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی یک نهاد غیر دولتی است که بخشی از منابع آن از محل منابع دولتی و بخشی از محل منابع خصوصی تامین می شود.

فرهنگ‌سازی برای جذب مشارکت خیرین در کتابخانه‌سازی

زهرا باقر زاده عنوان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حوزه کتابخانه و کتابخوانی و با توجه به ظرفیت پایتخت معنوی کشور بر آن شدیم تا با فراهم آوردن بستری از مشارکت های خیرین در این عرصه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: د رحال حاضر 9 کتابخانه در مشهد به طور کامل از طرف خیرین واگذار شده است که در قالب کتابخانه‌های عمومی فعالیت می‌کنند و کتابخانه‌های ثارالله، رضوی و هجرت از آن جمله هستند.

باقرزاده افزود: 30 درصد کتابخانه های عمومی مشهد توسط خیرین ساخته و واگذار شده است.

رئیس اد اره کتابخانه های مشهد با بیان اینکه کتابخانه‌ها در سطح مشهد از ساعت هفت صبح تا هفت شب به صورت یکسره خدمات ارائه می‌دهند عنوان کرد: در مجموع 49 کتابخانه در سطح شهر مشهد داریم که 26 تا عمومی و زیر نظر مستقیم نهاد کتابخانه های مشهد و 23 تای دیگر مشارکتی است.

49 کتابخانه پاسخگوی ظرفیت بالای پایخت معنوی کشور نیست

باقرزاده ابراز کرد: 49 کتابخانه با توجه به جمعیت سه هزار و 500 نفری در مشهد پاسخگو نیست و یکی از اهداف انجمن خیرین کتابخانه ساز هم در همین راستا و جذب مشارکت های مردمی است.

رئیس اد اره کتابخانه‌های مشهد تصریح کرد: امید است بعد از جشنواره خیرین ترغیب شده و در جهت افزایش کتابخانه ها در سطح شهر و استان گام‌های بزرگتری بردارند.

مسئول ستاد اجرای جشنواره خیرین کتابخانه ساز هم عنوان کرد: این اولین جشنواره منطقه‌ای خیرین کتابخانه ساز است که قرار است در 19 اسفند ماه برگزار شود.

مرتضی کرباسی ابراز کرد: با توجه به محدودیت در مکان سه منطقه شهرداری "1"، "11" و "9" را تلفیق و این جشنواره در زمان اعلام شده در مجتمع امام رضا(ع) برگزار می شود.

تجلیل از خیرین برتر در حوزه کتابخانه سازی

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره شناخت انجمن کتابخانه ساز مشهد و فرهنگ سازی در جذب مشارکت مردم و خیرین در ساخت کتابخانه‌های عمومی در سطح استان است.

کرباسی عنوان کرد: در این جشنواره از نهاد های مرتبط با کتابخانه ها مانند شهرداری و آستان قدس و مسئولان نهاد های مختلف در آن دعوت شده است از خیرین برتر در امر کتابخانه سازی در استان تجلیل می شود.

مسئول ستاد اجرای جشنواره خیرین کتابخانه ساز اظهار کرد: تعداد مهمانان این جشنواره حدود 360 نفر هستند که 230 نفر از آنها جزو خیرین محسوب می شوند.