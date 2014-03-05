صبحگاه طبیعت در مدارس استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان صبح چهارشنبه در صبحگاه طبیعت در دبیرستان عفاف سمنان با تاکید بر نقش دانش آموزان در توسعه فضای سبز و حفظ و حراست از منابع طبیعی و انتقال آن به خانواده ها گفت: برنامه آموزش دانش آموزان در هفته منابع طبیعی در این استان اجرا می شود.

سید حسن میرعماد افزود: در این برنامه حداقل 20 هزار نفر از دانش آموزان با حضور کارشناسان منابع طبیعی با اهمیت منابع طبیعی در مدارس آشنا می شوند.

وی استفاده از همیاران طبیعت برای نگهداری و توسعه فضای سبز را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در این رابطه دو هزار نفر از دانش آموزان در قالب طرح همیاران طبیعت ساماندهی و فعال می شوند.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان افزود: طرح آموزش دانش آموزان در هفته منابع طبیعی در 53 مدرسه این استان اجرا می شود.

وی گفت: در این هفته با هدف توسعه فضای سبز در استان سمنان نیز 700 هزار اصله در قالب 15 گونه مختلف نهال در این استان توزیع می شود.

میرعماد افزود: در این هفته 11 پروژ منابع طبیعی نیز با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینه های آبخیزداری، پژِوهشی و بوستانهای جنگلی در استان سمنان افتتاح می شود.

وی حضور کارشناسان این اداره کل در مدارس، برگزاری مسابقه های مقاله نویسی، نقاشی، امضا تفاهم نامه با دستگاه ها از جمله دانشگاه سمنان، کلنگ زنی احداث دو بوستان جنگلی با مشارکت شهرداری در شهرستان میامی، برگزاری همایش ها و کارگاه های مرتبط با منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال، جشن بادبادک ها و ... را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی برشمرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان مردم را به حفاظت و حراست از منابع طبیعی فراخواند و با اشاره به اهمیت فضای سبز در این استان تاکید کرد: مردم با غرس یک نهال در این هفته و نگهداری از آن می توانند کمک بسیار بزرگی در توسعه فضای سبز کنند.

میرعماد به تعیین روز بیست و سوم اسفند به عنوان روز طبیعت پاک نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این روز با مشارکت دستگاههای مختلف مبادی ورودی و خروجی شهرها از زباله پاکسازی و محیط استان سمنان برای استقبال از نوروز و مسافران نوروزی آماده می شود.

پانزدهم تا بیست و یکم اسفند هفته منابع طبیعی نام گرفته و شعار امسال این هفته "منابع طبیعی با مردم برای مردم" است.