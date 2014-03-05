شهردار و اعضای شورای شهر خرم آباد با نماینده ولی فقیه در لرستان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهرستان خرم آباد در این دیدار گفت: اعضای شورای شهر و شهردار خرم آباد باید با همفکری و همکاری و همدلی و با سعه صدر ضمن حفظ جایگاه شورای شهر و همچنین تعامل و همکاری سازنده با شهرداری در راستای اجرای وظایف قانونی خود گام بردارند.

حجت الاسلام میرعمادی انجام حرکتهای جهادی را برای مدیریت جهادی لازم دانست و تصریح کرد: اگر می خواهید شهر خرم آباد رشد و تعالی داشته باشد و به جایگاه واقعی خود برسد باید با همت بلند، عشق، اراده و مدیریت جهادی عمل کنید.

وی همچنین در این دیدار پرهیز از باند بازی، تبعیض و اختلافات قومی و قبیله ای را یکی از الزامات کار اعضای شورای شهر و شهرداری برشمرد و افزود: این مسائل آفاتی هستند که اگر به آنها دامن بزنید قبل از همه خودتان گرفتار آن می شوید و اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه شماست از دست خواهید داد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهرستان خرم آباد همچننین توجه یکسان به تمام نقاط شهر، فضاسازی فرهنگی شهر، توجه به مسائل فرهنگی و حفظ حرمت ایام فاطمیه در کنار جشن های نوروز را از دیگر وظایف شورا و شهرداری در آستانه عید برشمرد و گفت: با انجام این امور باید پاسخ اعتماد مردم را بدهید.