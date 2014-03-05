نماینده 62 کیلوگرم ایران پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، فروتن در حرکت یکضرب ابتدا وزنه 105 کیلوگرمی را از دست داد اما با تشخیص حسین توکلی برای حرکت دوم پشت وزنه 107 کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد.

انتخاب سوم توکلی برای فروتن وزنه 110 کیلوگرمی بود که نماینده ایران با مهار آن مدال برنز حرکت یکضرب را به دست آورد. در این حرکت جنسی چن از چین با مهار وزنه 120 کیلوگرمی صاحب مدال طلا شد و نماینده کره شمالی سانگ ری چانگ با حدنصاب 116 کیلوگرم در رده دوم ایستاد.



نماینده ایران در حرکت دوضرب، در همان اولین تلاش وزنه 133 کیلوگرمی را بالای سر برد اما در دو تلاش بعدی نتوانست وزنه‎های 137 و 138 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. به این ترتیب فروتن با حدنصاب مجموع 243 کیلوگرم، در رده پنجم دسته 62 کیلوگرم ایستاد.



در این وزن جنسی چن با حدنصاب مجموع 263 کیلوگرم (120 یکضرب و 143 دوضرب) روی سکوی قهرمانی ایستاد و نماینده کره شمالی با حدنصاب مجموع 255 کیلوگرم (116 یکضرب و 139 دوضرب) نایب قهرمان شد. چینی‌ها که مدعی اصلی قهرمانی هستند در اوزان 50 و 56 کیلوگرم هم مدال طلا را به دست آورده بودند.



شانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و فردا، پنجشنبه، در سومین روز این پیکارها، کیانوش باقری در گروه B دسته 69 کیلوگرم و رامین ولی‎پور و حسین غزالیان در گروه A دسته 77 کیلوگرم روی تخته می‌روند.