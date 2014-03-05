گردهمایی سالانه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران سخنرانی می کنند.

در این گردهمایی که ائمه جمعه و جماعات استان تهران، روئسای ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیش از 1000 عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد حضور خواهند داشت، از مدیران و اعضای نمونه کانونهای مساجد تقدیر می شود.

همچنین از نشان خانه هنرمندان مسجد و خانواده پایدار نیز رونمایی می گردد.