گردهمایی سالانه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران سخنرانی می کنند.
در این گردهمایی که ائمه جمعه و جماعات استان تهران، روئسای ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیش از 1000 عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد حضور خواهند داشت، از مدیران و اعضای نمونه کانونهای مساجد تقدیر می شود.
همچنین از نشان خانه هنرمندان مسجد و خانواده پایدار نیز رونمایی می گردد.
این مراسم فردا از ساعت 14 در شهرک قدس، انتهای خیابان دادمان، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره)، پژوهشگاه نیرو، تالار خلیج فارس آغاز می شود.
