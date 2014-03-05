توجه به امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز چهارشنبه در نشست تخصصی هم اندیشی محصول انگور که با حضور کارشناسان تحقیقات سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: در حوزه های علمی و سیاسی و نظامی خوب پیش رفته ایم و موفقیت های مطلوبی کسب کرده ایم اما در بخش فرهنگی و اقتصادی از آنچه در سند چشم انداز دیده شده پیشرفت نداشته ایم و عقب مانده ایم و از ظرفیت های داخل کشور غفلت کرده ایم.

وی افزود: در حالی که بیش از یک دهه از سوی رهبری توصیه هایی در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شده اما متاسفانه همه ما غلفت کرده ایم زیرا اگر در این حوزه قوی می شدیم در دیپلماسی بین المللی هم موفق تر عمل می کردیم.



محمدی بیان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش امنیت غذایی مردم بسیار مهم است و در شرایط تحریم با اتکاء به کشاورزی نوین و تولید محصولات ارگانیک می توانیم نیاز کشور را بخوبی در داخل تامین کنیم.



دشت قزوین با ظرفیت تامین غذای 200 میلیون نفر



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشت قزوین با ظرفیت های بی نظیری که دارد در گذشته با ساخت یک هزار و 400 کیلومتر کانال آبیاری قرار بود غذای 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کند و اگر امروز بخوبی از این استعداد و قابلیت استفاده کنیم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.



محمدی بیان کرد: استفاده بی رویه از منابع آبی دشت قزوین موجب شده نگران آینده باشیم و با وجود هفت هزار و 500 حلقه چاه مجاز و چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز شاهد کاهش ذخایر آب زیرزمینی منطقه هستیم که نگران کنده است.



محمدی گفت: پیش روی شوره زار، فرونشست زمین و کاهش ذخایر آب زیرزمینی از پیامدهای زیانبار استفاده بیش از حد از منابع آبی استان است که باید با فرهنگ سازی و توسعه شبکه آبیاری مدرن با پیامدهای آن مقابله کنیم.

وی افزود: 800 میلیون مترمکعب از آبهای استان بدون استفاده به دریاچه می ریزد که اگر بتوانیم نیمی از آن را مهار کنیم بسیاری از نیازهای خود را تامین خواهیم کرد که به نظر می رسد ساخت سد در این بخش مورد غفلت واقع شده که باید بسرعت در این زمینه اقدام کنیم.



اصلاح ساختار اقتصادی ضروری است



محمدی بیان کرد: برای حل مشکلات کنونی نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستیم و در این مسیر توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ضروری است که می توان از ظرفیت بسیج به عنوان نهادی فراگیر استفاده بهتری کرد.



وی اضافه کرد: مدیران باید خوب فکر کنند تا بتوانند برنامه ریزی مناسبی داشته باشندو با خلاقیت، ابتکار و ریل گذاری صحیح زمینه حرکت درست مجموعه خود را در مسیر اهداف پیش بینی شده فراهم کنند.



محمدی گفت: اگر هدف گذاری درست باشد می توان امیدوار بود کارها در مسیر درست خود حرکت کند و بتوان به موفقیت رسید.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اگر بتوانیم علم خود را به ثروت تبدیل کنیم قادر خواهیم بود اقتدار خود را بیشتر کنیم که در این مسیر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



این همایش بعدازظهر امروز و فردا صبح و بعدازظهر نیز ادامه خواهد داشت.