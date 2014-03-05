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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

ادعای رسانه های صهیونیستی درباره توقیف کشتی حامل سلاح از ایران به غزه

ادعای رسانه های صهیونیستی درباره توقیف کشتی حامل سلاح از ایران به غزه

رسانه های صهیونیستی مدعی شدند: نیروهای ارتش اسرائیل یک کشتی حامل تسلیحات را که روانه غزه بوده توقیف کرده اند و متوجه شده اند که این کشتی وابسته به ایران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع صهیونیستی دقایقی پیش مدعی شدند: یکی کشتی حامل تسلیحات که وابسته به ایران بوده است را در آبهای نزدیک به سواحل غزه توقیف کرده اند.

این منابع مدعی شده اند: این محموله تسلیحاتی شامل انواع مختلف موشکها برای گروههای مقاومت در غزه بوده است و ایران پشت پرده آن قرار داشته است.

بنابراین گزارش، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در زمان حضور در لس آنجلس دستور توقیف این کشتی را صادر کرده است.

کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: این کشتی از ایران به سوی غزه حرکت کرده است.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیوینستی نیز مدعی شد: تسلیحات این کشتی قرار بوده به صورت مساوی میان حماس و جهاد اسلامی تقسیم شود.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شمار زیادی از نیروی دریایی ارتش در عملیات سیطره بر این کشتی مشارکت داشته اند.

کد مطلب 2250082

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