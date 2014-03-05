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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۹

دستگیری 3 شکارچی غیرمجاز/ از شکار پلنگ تا فروش پرندگان کمیاب

دستگیری 3 شکارچی غیرمجاز/ از شکار پلنگ تا فروش پرندگان کمیاب

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان از دستگیری شکارچیان غیرمجاز پلنگ، آهو ،مارال و قوچ در این استان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از حمله شکارچیان به دو محیط بان در استان گلستان، کارآگاهان پلیس آگاهی طرح ویژه ای را برای دستگیری شکارچیان غیرمجاز در سطح استان اجرا کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات پلیسی مشخص شد، سه شکارچی غیرمجاز در سطح استان اقدام به فعالیت می کنند که دارای رفتاری پرخطر هستند. در ادامه برای دستگیری آنها دو عملیات جداگانه اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان ادامه داد: در نخستین عملیات دو نفر از شکارچیان دستگیر و یک قیضه اسلحه جنگی از آنها به دست آمد. در عملیات دوم نیز یک شکارچی همراه اسلحه شکاری کشف شد.

وی خاطر نشان کرد، در بازرسی از متهمان لاشه حیوانات کمیابی مانند پلنگ، قوچ، میش، آهو و مارال کشف شد که کمتر از یک هفته از شکار آنها می گذشت. همچنین 10 پرنده گرانقیمت از آنها کشف شد.

اکبری در پایان گفت: متهمان پس از تحقیقات تحویل مقام قضایی شدند.

کد مطلب 2250083

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