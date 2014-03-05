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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

گزارش روزانه بورس؛

779 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد

779 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد

طی آخرین روز کاری معاملات بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری، بیش از 779 میلیون سهم به ارزش 3 هزار و 750 میلیارد و 624 میلیون ریال توسط سرمایه گذاران داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک ملت و بانک تجارت بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در جریان معاملات آخرین روز کاری هفته، شاخص بورس اوراق بهادار با 374 واحد افزایش به 78 هزار و 447 واحد رسید. همچنین سرمایه گذاران بورسی 779 میلیون و 516 هزار و 415 سهم را به ارزش سه هزار و 750 میلیارد و 624 میلیون ریال معامله کردند.

در نتیجه این داد و ستد ها ارزش بازار سهام به 383 هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات امروز بازار سهام، شاخص صنعت با 80 واحد افزایش به 65 هزار و 622 واحد رسید. شاخص بازار اول 64 واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم با رشدی دو هزار و 525 واحدی به 151 هزار و 933 واحد رسید.

کد مطلب 2250085

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