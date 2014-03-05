779 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک ملت و بانک تجارت بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در جریان معاملات آخرین روز کاری هفته، شاخص بورس اوراق بهادار با 374 واحد افزایش به 78 هزار و 447 واحد رسید. همچنین سرمایه گذاران بورسی 779 میلیون و 516 هزار و 415 سهم را به ارزش سه هزار و 750 میلیارد و 624 میلیون ریال معامله کردند.

در نتیجه این داد و ستد ها ارزش بازار سهام به 383 هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات امروز بازار سهام، شاخص صنعت با 80 واحد افزایش به 65 هزار و 622 واحد رسید. شاخص بازار اول 64 واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم با رشدی دو هزار و 525 واحدی به 151 هزار و 933 واحد رسید.