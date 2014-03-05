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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

کرمی خبر داد:

پارک بانوان در کوهدشت احداث می شود

پارک بانوان در کوهدشت احداث می شود

کوهدشت - خبرگزاری مهر: شهردار کوهدشت با اشاره به پیگیرهای صورت گرفته از احداث پارک بانوان در این شهر خبر داد.

مراد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که احداث پارک بانوان از ضرورتهای هر شهری محسوب می شود، گفت: مراسم کلنگ زنی پارک بانوان شهر کوهدشت در ایام مبارک دهه فجر انجام شد.

وی عنوان کرد: مطابق آخرین وضعیت اجرای این پروژه در حال حاضر کار اجرای فونداسیون و دیوار کشی پارک بانوان کوهدشت از سوی شرکت طرف قرارداد در حال اجرا است.

شهردار کوهدشت افزود‌: پارک بانوان کوهدشت با وسعت 6هزار متر مربع در انتهای پارک فدک و در کنار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان احداث می شود.

کرمی اظهار داشت: این پارک مخصوص بانوان بوده و به وسیله دیوارکشی و با استفاده از درختان کاملا محصور خواهد شد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن برخی تجهیزات ورزشی برای این پارک بیان داشت: برای احداث پارک بانوان کوهدشت اعتباری بالغ بر 700میلیون تومان برآورد شده است.

کد مطلب 2250090

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