پارک بانوان در کوهدشت احداث می شود

مراد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که احداث پارک بانوان از ضرورتهای هر شهری محسوب می شود، گفت: مراسم کلنگ زنی پارک بانوان شهر کوهدشت در ایام مبارک دهه فجر انجام شد.

وی عنوان کرد: مطابق آخرین وضعیت اجرای این پروژه در حال حاضر کار اجرای فونداسیون و دیوار کشی پارک بانوان کوهدشت از سوی شرکت طرف قرارداد در حال اجرا است.

شهردار کوهدشت افزود‌: پارک بانوان کوهدشت با وسعت 6هزار متر مربع در انتهای پارک فدک و در کنار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان احداث می شود.

کرمی اظهار داشت: این پارک مخصوص بانوان بوده و به وسیله دیوارکشی و با استفاده از درختان کاملا محصور خواهد شد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن برخی تجهیزات ورزشی برای این پارک بیان داشت: برای احداث پارک بانوان کوهدشت اعتباری بالغ بر 700میلیون تومان برآورد شده است.