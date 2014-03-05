انتقال ارزشهای دینی از جمله اهداف تربیتی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی عبادی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مربیان تربیتی استان، افزود: توجه به توسعه تعلیم و تربیت باید به صورت ویژه توجه شود چرا که توجه به این امر مهم توسعه علم را به دنبال دارد.
وی، با اشاره به اینکه در حوزه امور تربیتی بستر برای اجرای برنامه های مختلف تربیتی وجود دارد، عدم توجه به امور تربیتی را موجب بروز اختلالات در روند آموزش عنوان کرد و ادامه داد: باید در راستای رفع این مشکل تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان با بیان اینکه انتقال ارزشهای دینی و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی از جمله اهداف تربیتی آموزش و پرورش است گفت: برای ارزیابی عملکرد مربیان باید به آنها کمک کنیم و باید یک مربی قبل از مدیر بودن یک مربی امور تربیتی باشد.
عبادی تاکید کرد: که در حوزه تربیتی باید فعالیتهای مربیان باز انتقال ارزشهای دینی و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی از جمله اهداف تربیتی آموزش و پرورش است تعریف شود و به صورت هدفگذاری شده انجام شود.
وی با تشریح فعالیت های صورت گرفته توسط نیروهای امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش گفت: نیروهای تربیتی و پرورشی یکی از سربلندترین نیروها در آموزش و پرورش است و این مربیان در تمام حوزه ها و زمان ها پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران بودند .
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان با بیان اینکه در حال حاضر کمیگرایی بزرگترین چالش امور تربیتی است افزود: کمیگرایی در حوزه تربیتی یکی از مشکلات مهم است که باید به آن توجه شود تا کیفیت دچار مشکل نشود و در این مقوله نظام آموزش معطوف به نمره دانشآموزان است و به حوزه پرورشی و تربیتی کمتر بها داده میشود.
عبادی ادامه داد: جایگاه مربی تربیتی در مدرسه باید طوری باشد که بود و نبودش در آموزشگاه احساس شود و در این راستا باید تأثیرگذاری کیفی مربیان را افزایش دهیم و با کم کردن حجم بخشنامهها به کیفیت بپردازیم.
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