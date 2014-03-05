برخورد قاطع پلیس با سارقان کابلهای برق/ سارقان سابقه دار تحت نظارت پلیس قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سرهنگ سلمان آدینه وند در جلسه ستاد پیشگیری از سرقت تجهیزات برق اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل مخابراتی و سیم برق در این شهرستان پلیس با تشکیل تیمی از پرسنل مجرب موضوع را در دستور کار خود قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پیشوا افزود: پلیس آگاهی پیشوا تدابیر انتظامی و اطلاعاتی ویژه ای برای برخورد با سارقان سیم برق و پیشگیری از وقوع سرقت اتخاذ کرده و توانسته به نتایج خوبی نیز دست پیدا کند.

وی خلاقیت در انجام کار را موجب پیشرفت دانست و گفت: نگاه تیزبین پلیس باید با بقیه فرق داشته و با دقت نظر بروز ناهنجاری را به خوبی رصد کرد و با آن برخورد کند.

این مسئول تأکید کرد: نیروی انتظامی باید اقتدار خودش را در برخورد با سارقان اموال عمومی و خصوصی و همچنین کسانی که امنیت روانی ، مالی و جانی شهروندان را به خاطره می اندازد حفظ کرده و همه باید کمک کنند تا هیچ خدشه ای بر نقش و جایگاه نیروی انتظامی در این حوزه وارد نشود.

وی یادآور شد: به طور معمول همه سیستم‌ها، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی جریان کارهایشان با برق آمیخته شده است، در نتیجه برای اینکه بتوان سطح امنیت را در تأسیسات برقی افزایش دهیم، برنامه‌ریزی وسیعی را لازم است.

آدینه وند با تاکید بر اینکه همکاری مردم در برخورد با متخلفان و برقراری نظم و امنیت مهم است، یادآور شد: همکاری مردم در راستای پشتیبانی و حمایت از پلیس در اجرای طرح مقابله با سارقان توسط نیروی انتظامی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه تیم ها و پلیس های تخصصی تشکیل شده به صورت پنهان و آشکار با تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار به صورت شبانه روزی تلاش می شود که وقوع سرقت به حداقل ممکن برسد، افزود: به شهروندان توصیه می شود با رعایت نکات ایمنی در نگهداری از منزل، خودرو و … فرصت سرقت و جرم را از سارقان سلب کنند.

آدینه وند نظم و امنیت جامعه را مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروی انتظامی دانست و یادآور شد: نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی و با تعامل مردم، امنیت مناسبی را در جامعه ایجاد کرده و توانسته با سربلندی، آرامش و آسایش را برای شهروندان به ارمغان آورد.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا با تاکید بر برخورد قاطع با سارقان تأکید کرد: پلیس با اقتدار اجازه هیچ گونه عرض اندام به افرادی که مخل نظم و امنیت در شهرستان باشند را نخواهند داد.