این سخن که با بیان خطاها آب به آسیاب دشمن می ریزیم حرف درستی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در نشست دیگری از سلسله جلسات «درس‌هایی از اصول کافی» که شب گذشته 13 اسفندماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد، به ادامه مبحث تبیین فضیلت علم و خصوصیات عالمان از منظر اسلام پرداخت.

وی در ابتدا با بیان سخنانی از امام صادق (ع) در خصوص تعریف علم و اهمیت عمل به آن گفت: کسانی که از قرآن حرف می زنند بسیار هستند اما رعایت کنندگان آن بسیار کم. بین روایت و رعایت تفاوت بسیاری است. همانطور که در حج ظاهراً حاجیان بسیاری حضور دارند ولی حج کنندگان حقیقی‌ اندکند. عالم واقعی و حقیقی کسی است که دغدغه اش این است که نکند به آن عمل نکند و فقط به ظاهر عالم باشد.

این نویسنده و پژوهشگر اسلامی، در ادامه تصریح کرد: هر انسانی باید عملکرد خویش را به نقد بگذارد. شمردن و محاسبه از محاسن مومن است و کسی که حسابگری نکند از مومنین نیست. ایام پایانی سال می تواند فرصت خوبی برای محاسبه خود، باشد. اگر خدای ناکرده اشتباه کرده ایم از خداوند بخواهیم از خطاها و اشتباهات ما بگذرد و اگر در جایی درست عمل کرده ایم به درگاه او شکر گذاری کنیم.

زائری با خطاب قرار دادن سیاستمداران و مسئولان کشور گفت: 35 سال است که از انقلابمان می گذرد. آیا تا به امروز نشسته ایم عملکردمان را در این مدت بررسی کنیم و ببینیم کجا خطا کرده ایم و کجا درست عمل کرده ایم؟ آیا شده است که از محاسبه خطاهای خود نترسیم؟ این سخن که با بیان خطاها و اشتباهاتمان آب به آسیاب دشمن می ریزیم سخن درستی نیست.

وی با تأکید بر اینکه ما مردم را با شعار عملکرد اسلامی به انقلاب دعوت کردیم، گفت: اگر عملی در کار نباشد باید گفت انقلاب به هدفش نرسیده است. استفاده از ادبیات کلیشه ای و شعاری آنهم توسط افرادی که هدفشان گاه رونق بخشیدن به دکان های کسب و کار خودشان است باعث شده نسل بعد از انقلاب و یا حتی خود انقلابیون از رسیدن به هدف دور بمانند و دچار دلسردی شوند.

مدیر عامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی همچنین در ادامه با نقل قولی از رهبر انقلاب گفت: در جایی مقام معظم رهبری فرمودند"ما هنوز به آن مقصدی که می خواستیم نرسیده ایم"، این در حالی است که تعدادی فرصت طلب نادان همچنان با برخوردی غلط اهداف انقلاب را مخدوش کرده و عملکرد نادرست و اشتباه در این خصوص به مردم ارائه می دهند.

وی متذکر شد: باید صادقانه به مردم بگوییم که کجا درست عمل کردیم و در کجا غلط. اگر به قول بعضی از فرصت طلب ها ما هیچ اشتباهی نداشته ایم و دستورات اسلام را به درستی در کشور به انجام رسانده ایم، دیگر نیازی به ظهور امام زمان (عج) نداریم. همه چیز خوب است و به ظهور ایشان نیازی نیست. پس ما نباید هیچ گاه مطلق سخن بگوییم.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: تعریف بی قید و شرط از افراد صحیح نیست همانطور که انتقاد غیرمنصفانه هم درست نیست. ما علیرغم مشکلات در کشورمان آزادی و استقلال داریم. باید از این موهبت در کشور به درستی استفاده شود. فراموش نکنیم که "تا دنیا هست نفس و شیطان هم هست."

حجت‌الاسلام زائری در پایان سخنانش افزود: توجه به مسائل حاشیه ای، کنار گذاشتن افراد توانمند ، جدا ماندن از اهداف اصلی و استفاده از افراد نالایق می تواند برای هر کشوری مضر باشد. اگر برخورد عقلانی و منطقی را جایگزین رفتار غلط خود کنیم به نتایج مطلوب خواهیم رسید.

جلسه «درس‌هایی از اصول کافی» سه‌شنبه هر هفته پس از نماز مغرب و عشاء در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی به نشانی پائین تر از میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای خیابان شهید صیرفی پور برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.