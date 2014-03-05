220 خانواده نیازمند در شهرستان البرز شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاج محمدی‌ها ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در دفتر موقوفه مرحوم حاج محمدحسین خزانه برگزار شد اظهارداشت: ارزشمندترين موقوفه استان قزوين به نام مرحوم حاج محمدحسين خزانه است که در سال 1296 وقف شده است.

وی افزود: معروف ترين اراضي وقفي آن چهار دانگ از شش دانگ شهر صنعتي البرز است و نيت واقف از درآمد حاصل از موقوفه خيرات و مبرات و صدقات و جاريات است.

حاج محمدی ها با اشاره به اهداء جهیزیه به زوجهای جوان بیان کرد: در سال جاری برای تهیه جهیزیه 100 زوج جوان سه میلیاردو 500 میلیون ریال از محل درآمد موقوفه حاج محمد حسین خزانه هزینه شده که در چهار دوره به نوعروسان نیازمند اهدا شده است.

مدیر موقوفه به میزان اعتبار هر جهیزیه اشاره کرد و گفت: این جهیزیه شامل یک دستگاه یخچال، یک تخته فرش، اجاق گاز، بخاری و جاروبرقی است و در مجموع 35 میلیون ریال هزینه داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: به مناسبت نوروز مبلغ 300 میلیون ریال به خرید پوشاک برای نیازمندان اختصاص یافته است که بزودی در بین این افراد توزیع خواهد شد.

حاج محمدی ها بیان کرد: یکی دیگر از نیازهای شناسایی شده توجه به تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند بود که در همین راستا 1700 دانش آموز نیازمند برای شروع سال تحصیلی از این موقوفه لوازم التحریر دریافت کردند.

وی در ادامه از صدور کارت های ویژه شناسایی و تشکیل پرونده برای مددجویان این موقوفه خبر داد و گفت: در حال حاضر 220 کارت برای سرپرستان خانوار صادر شده است و 50 خانواده نیز در نوبت حمایت این موقوفه هستند.

این مسئول با اشاره به فعالیت های عمرانی موقوفه تصریح کرد: ساخت مرکز دیالیز در شهرستان البرز از مهمترین فعالیت های عمرانی موقوفه حاج محمدحسین خزانه است که طرح آن تهیه شده و به تصویب شبکه بهداشت هم رسیده و در مرحله دریافت مجوز است.

مدیر موقوفه حاج محمدحسین خزانه بیان کرد: در صورت طی مراحل قانونی امیدواریم از سال آینده ساخت این مرکز آغاز شود و بیماران نیازمند بتوانند از خدمات درمانی این مرکز استفاده کنند.

وی اظهارداشت: برای حل موقوفه بودن زمینهای شهرصنعتی البرز طرح واگذاری زمینهای معوض در مرحله کارشناسی است و امیدواریم با همکاری استانداری و اوقاف تسریع شود.

مدیر موقوفه حاج محمدحسین خزانه تصریح کرد: در حفاظت از موقوفات وظیفه شرعی و اخلاقی داریم و باید با امانتداری به خوبی به نیت واقفین عمل کنیم.

حاج محمدی ها در ادامه ضمن تشکر از مسئولان در تحقق فعالیت های این موقوفه اظهارامیدواری کرد با تداوم همکاری مسئولین زمینه ارائه خدمات بهتر به نیازمندان فراهم شود.

وی در پایان از کسانی که در املاک موقوفه ساکن هستند و فعالیت های اقتصادی می کنند خواست با پرداخت به موقع اجاره های تعیین شده متولیان موقوفات را در تداوم خدمات خیرخواهانه یاری کنند تا این خدمات دچار وقفه نشود.