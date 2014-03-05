78 کیلوگرم مواد مخدر در ملارد کشف شد/ دستگیری 41 معتاد و توزیع کننده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن صفری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات از انجام عملیات ویژه پلیسی در مبارزه با سوداگران مرگ خبر داد و اظهار داشت: پس از انجام دو ماه اقدامات اطلاعاتی و منابع مردمی، بیش از 40 مرکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد مخدر در نقاط آلوده و حساس شهرستان شناسایی شد و پس از اخذ مجوزات قانونی عملیات پلیسی برای دستگیری مجرمان آغاز شد.

این مسئول در تشریح نحوه عملیات عنوان کرد: 60 اکیپ عملیاتی در تاریخ یازدهم اسفندماه جاری با هماهنگی دستگاه قضا عملیات را بطور همزمان در اماکن شناسایی شده آغاز کردند که طی این عملیات بیش از 78 کیلوگرم انواع مواد مخدر، شش دستگاه خودرو، یک دستگاه موتور سیکلت و تجهیزات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

طرح مقابله با تهیه و توزیع مواد مخدر با شدت ادامه دارد

وی ادامه داد: در این عملیات همچنین 25 مرد و سه زن توزیع کننده بهمراه 13 معتاد دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی ملارد در هشداری به سرکردگان باندهای مواد مخدر افزود: عملیات ویژه برای شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان تا پاکسازی کامل همچنان با قوت و شدت ادامه خواهد یافت.

ریشه کن شدن معضل زنان خیابانی نیازمند اقدامات فرهنگی و حمایتی است

سرهنگ صفری در پاسخ به سوالی در زمینه نحوه برخورد و جمع آوری زنان خیابانی گفت: پدیده زنان خیابانی و ولگرد ریشه در فقر دارد به همین دلیل تنها اقدامات انتظامی و برخورد قانونی این مشکل را حل نمی کند بلکه باید علاوه بر اقدامات فرهنگی، دستگاه های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز زنان بد سرپرست و بی سرپرست را تحت پوشش قرار دهند.

این مسئول بیان کرد: اعتیاد منشا بسیاری از بزه ها و جرائم محسوب می شود بطوریکه بیش از 371 بزه برای هر معتاد تعریف شده و بیش از 90 درصد مجرمین معتاد هستند لذا برای کاهش میزان جرائم در هر جامعه ای باید با معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر بشدت مقابله صورت گیرد.

دستگیری سه سارق معتاد با 60 فقره سرقت داخل خودرو در ملارد

وی متذکر شد: سرقتهای خرد نظیر داخل خودرو از آثار وجود معتادین و مصرف کنندگام مواد مخدر است که طی اسفندماه جاری در شهرستان ملارد سه مجرم که هر سه معتاد نیز بودند دستگیر شده و به بیش از 60 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند، هم اکنون نیز مالباختگان می توانند با مراجعه به نیروی انتظامی، وسائل سرقت شده خود را شناسایی کنند.

دستگیری سارق به عنف و کشف یک قبضه اسلحه کمری

فرمانده انتظامی ملارد همچنین از دستگیری سارق به عنف و کشف یک قبضه اسلحه کمری در این شهرستان خبر داد و افزود: طی شکایتی مبنی بر اینکه دو نوجوان هنگام مراجعه به باشگاه ورزشی مورد هجوم فردی قرار گرفته و این فرد تلفن همراه و وجه نقد آنان را به سرقت می برد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ صفری یادآور شد: با چهره نگاری، عکس متهم در اختیار ماموران قرار گرفته و در گشتهای پلیسی شناسایی شد که پس از دستگیری نیز یک قبضه کلت کمری با هشت تیر از وی کشف و همراه پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.

کشف 500 کارت جعلی معاینه فنی از جوان جاعل

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری جاعل کارت معاینه فنی خودرو خبر داد و اظهار داشت: جوانی 22 ساله با سواستفاده از مهارت در استفاده از رایانه اقدام به جعل کارت معاینه فنی خودرو کرده بود و با مراجعه به مراکز معاینه فنی و شناسایی مشتریان، پیشنهاد می داد که در ازای دریافت 25 هزار تومان بدون معاینه خودرو، کارت فنی صادر می کند.

وی گفت: در این راستا رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که با شناسایی و دستگیری این مجرم، 360 کارت معاینه فنی خودرو بصورت خام و 140 کارت با مهر برجسته و هولوگرام بهمراه وسائل جعل از وی کشف و ضبط شد.

سرقت از منزل با سواستفاده از اطمینان صاحبخانه

فرمانده انتظامی ملارد عنوان کرد: یک فقره سرقت عمده از منزل شامل سرقت مقادیر زیادی دلار، وجوه نقد، جواهرات، لپ تاپ، چک و... نیز گزارش شد که با بازرسیهای صورت گرفته از منزل، به دلیل عدم تخریب قفلها و درب مشخص شد که سارق یا سارقین آشنا بوده اند.

این مسئول ادامه داد: طی تحقیقات تکمیلی مشخص شد یکی از دوستان فرزند ذکور این خانواده به کلید دسترسی داشته و با سو استفاده از عدم حضور اعضای خانواده با همدستی چند تن از دوستانش اقدام به سرقت از این منزل کرده اند که پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند.

وی به خانواده ها تذکر داد: به افراد غریبه و ناشناس اطمینان نکنند و اجازه ندهند هر فردی از محل نگهداری اشیای قیمتی و وجوه نقد انان باخبر شود، در ایام تعطیلات نوروز نیز در صورت سفر، مشخصات منزل و تاریخ رفت و برگشت خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند.