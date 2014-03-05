مديريت بهنيه و بهره برداري از ظرفيت ها بهترين راه براي رفع مشكلات كردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفي ياري ظهر امروز چهارشنبه در حريان ديدار با حسين فيروزي پرسرت معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار كردستان بيان كرد: مديران بايد با بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود در راستاي توسعه اين استان تلاش كرده و در اين راستا از تمامي ظرفيت هاي در اختيار نيز بهره برداري كنند.

وي ضمن تبریک انتصاب معاون جديد توسعه مديريت و منابع انساني استاندار كردستان، توجه به ارتقای روحیه و افزایش سطح امید به آینده را از جمله شاخص‌های توسعه و تقویت منابع انسانی برشمرد و گفت: خوشبختانه استان کردستان مملو از استعدادها و توانمندی‌های بالا و ظرفیت‌های فوق‌العاده است که باید به آن توجه کرد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان در ادامه سخنان خود به سه شعار تدبیر، امید و اعتدال به عنوان شعارهای محوری دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: مدیریت مدبرانه، منطقی و عالمانه و امید آفرینی و پرهیز از سیاه‌نمایی و بسترسازی معتدلانه و دوری از افراط و تفریط از جمله نیازهای واقعی استان کردستان و یکی از راه‌های برون رفت از معضلات و مشکلات کنونی است.

وی بیان کرد: در ایام انتخابات گروه‌ها و افراد حسب تکلیف و یا تشخیص مسیرهای مختلفی را در استان می‌پیمایند اما پس از آن باید رقابت‌ها به رفاقت تبدیل شده و همه با هم برای اعتلای همه جانبه استان دست به دست هم داده و برای استان افتخار آفرینی کنند.

حجت الاسلام صفي ياري به تلاش‌ها و زحمات گسترده تمام مسئولان و مدیران استان در دولت‌های پیشین اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد عده‌ای با سیاه‌نمایی و وارونه جلوه دادن اوضاع، دستاوردهای شگفت و فوق‌العاده نظام اسلامی ارتقای همه جانبه استان کردستان را زیر سوال برده و جامعه را به یاس و ناامیدی سوق دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: بعضا مطرح می‌شود این استان در تمامی شاخص‌های توسعه در رده پایین قرار دارد که سخنی عاری از واقعیت است و مردم خدمات برجسته نظام و تلاش‌ها و زحمات مسئولان را با تمام وجود لمس کرده و آن را ارج می‌نهند.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری اضافه کرد: البته این سخن به این معنا نیست که در استان کردستان ضعف، کمبود و کاستی وجود ندارد لذا باید با آسیب‌شناسی دقیق و بررسی‌های عالمانه کمبودها را شناسایی و آن را برطرف کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین در دیدار با مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کردستان بیان کرد: یکی از بزرگترین و مهم‌ترین ضرورت‌های استان کردستان احیا و بازتعریف جایگاه روابط عمومی است که در بدنه اداری استان است.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری با اشاره به اینکه روابط عمومی قلب تپنده دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: متاسفانه در اغلب موارد روابط عمومی‌ها به حاشیه رانده شده و به پست تشریفاتی و صوری تبدیل شده است.

وی افزود: روابط عمومی در آرایش فرهنگی و معنوی دستگاه‌ متبوعه و همچنین سطح استان نقش موثری دارند و باید به آنان آموزش‌های لازم و انگیزش‌های مورد نیاز داده شود.

وی با اشاره به اهمیت تعظیم شعائر دینی یادآور شد: متاسفانه روابط عمومی‌های استان در فضاسازی محیطی در مناسبت‌های دینی بسیار کمرنگ و بی‌رمق ظاهر می‌شوند و این امر با سیستم اداری نظام اسلامی و استان فرهنگی سازگار نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان نقش روابط عمومی استانداری در ساماندهی و جهت‌دهی و جریان‌سازی ارزشی و انقلابی به روابط عمومی را بسیار مهم ارزیابی کرد و توجه ویژه به پیوست فرهنگی توسط روابط عمومی را مورد تاکید قرار داد.