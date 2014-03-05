به گزارش خبرنگار مهر، حسين الماسي ظهر چهارشنبه در آیین آغازبکار نمایشگاه بهاره همدان با بیان اینکه استان همدان دارای توانایی های بسیاری است، افزود: بايد نمايشگاهي در شان همدان راه اندازي شود.

الماسی با بیان اینکه نمايشگاه بهاره همدان از 14 اسفندماه آغاز و تا 23 اسفندماه سال جاري نيز ادامه دارد، گفت: در اين نمايشگاه كالاهاي اساسي و مورد نیاز مردم به فروش مي رسد.

وی هدف از برگزاري اين نمايشگاه را عرضه محصولات با كيفيت بالا براي رضايت مندي شهروندان عنوان کرد و گفت: كرد: امسال تعداد 210 غرفه در نمايشگاه وجود دارد.

رئیس مجمع امر صنفی همدان نیز با بیان اینکه كالاهاي اساسي شامل پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار و سایر اقلام مورد نیاز مردم در اين نمايشگاه عرضه مي شود، گفت: تامین رفاه حال مردم همواره اولویت بوده است.

حمیدرضا فرسایی با تاکید بر اینکه آرامش بر بازار همدان حاکم است، عنوان کرد: از دو ماه قبل برنامه ریزی برای برگزاری این نمایشگاه آغاز شده است.

وی از نظارت جدی بر بازار همدان و بازرسی های سرزده از اصناف خبر داد و اضافه کرد: مردم و شهروندان باید برای تامین آرامش بازار با مدیران همراه باشند.

مدير كل تعزيرات حكومتي استان همدان نیز در اين مراسم گفت: نمايشگاه همدان تنها نمايشگاهي است كه اجناس آن با قيمت پايين عرضه مي شود چرا كه رضايت مشتري براي آنها اولويت دارد.

مرتضی سعيدي از كشف 10 تن مواد خوراكي تاريخ مصرف گذشته در يكي از انبارهاي همدان خبر داد.