استعفای معاون عمرانی فرماندار ورامین/ حیدری مسئول بازرسی و امور حقوقی فرمانداری ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی امیر حسین باقرنژاد سرپرست دفتر بارزسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تهران، مصطفی حیدری به سمت سرپرست اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری این شهرستان منصوب شد.

در حکم امیر حسین باقرنژاد آمده است: جناب آقای مصطفی حیدری به موجب این ابلاغ و به استناد بخشنامه مورخ سیزدهم دی ماه 1388 استاندار محترم تهران و با توجه به پیشنهاد فرماندار محترم ورامین، به سمت سرپرست اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری این شهرستان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله، ضمن همکاری مستمر با دفتر بازرسی، ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری موفق و موید باشید، بدیهی است حکم قطعی شما پس از طی مراحل اداری متعاقبا صادر خواهد شد.

حسین دهقان از معاونت عمرانی فرمانداری ورامین رفت

همچنین در تازه ترین جابجایی حسین دهقان که از دوران دولت محمود احمدی نژاد در سمت معاونت عمرانی فرمانداری ورامین مشغول فعالیت بود، استعفا داد.

براساس شنیده ها برخی مشکلات کاری، دلیل استعفای غیرمنتظره معاون عمرانی فرمانداری ورامین بوده است و هنوز هم جایگزین وی از سوی مهندس محسن خوانساری فرماندار ورامین معرفی نشده است.