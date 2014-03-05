حذف دلالان از چرخه کشاورزی موجب سود بیشتر بهره برداران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی روز چهارشنبه در نشست تخصصی هم اندیشی محصول انگور که با حضور کارشناسان تحقیقات سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: وقتی واسطه ها بیشترین سود در کشاورزی را به خود اختصاص می دهند دیگر برای بهره بردار این کار سخت و طاقت فرسا سودی ندارد و دچار مشکل می شود.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی مناسب و اصولی، مدیریت مطلوب کشاورزی، تامین نهاده و منابع مورد نیاز کشاورزان و رسیدگی به مشکلات آنان واسطه ها را حذف کند تا سود سرشار بدون زحمت به جیب دلالان نرود و این کار مقرون به صرفه شود.



حجت الاسلام حسینی حذف واسطه ها در چرخه کشاورزی، ذخیره کردن آب در استخر ها و تقویت حوزه های اقتصادی و صادرات محصول را از کارهای مهم این بخش دانست و اظهارداشت: با تشکیل شورای کشمش و انگور در استان میتوان از این محصول استراتژیک حمایت جدی کرد و وضعیت کشاورزان را بهبود بخشید.

محصول پسته حامیان قدرتمند دارد



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای تاسلامی یادآورشد: چرا پسته از معافیت مالیاتی برخوردار است اما کشمش نمی تواند این تسهیلات را بگیرد و باغدار همواره مشکل دارد.



حسینی بیان کرد: چون پشت محصول پسته افراد قدرتمندی هستند نمی گذارند از آن مالیات گرفته شود اما کشمش و انگور که متعلق به کشاورز است باید مالیات بدهد و دچار مشکل باشد و کسی هم از آن حمایت نکند.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صادرات 300 میلیون دلاری کشمش استان با ظرفیت های بسیاری خوبی که دارد می تواند تا سه برابر افزایش یابد به شرط آن که هم مجلس و هم دولت حمایت کند و با حذف واسطه و ارائه راهکارهای مدون به سمت رونق این بخش حرکت کنیم.

همه باید دغدغه آب داشته باشیم



حسینی توجه به مصرف بهینه آب را ضروری است و گفت: نگران آینده دشت قزوین هستیم لذا باید همه دغدغه استفاده درست از آب را داشته باشیم و نگذاریم این منبع حیاتی هدر رود که در این مسیر همکاری همه مردم و مسئولان ضروری است.



در پایان این مراسم که جوانمیر عبدالملکی جانشین سازمان بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، سرهنگ طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه استان، معاونان، مدیران سازمان جهاد و کارشناسان حضور داشتند از محققین و کارشناسان بسیجی استان تجلیل شد.