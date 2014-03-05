به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با هفته منابع طبیعی و با حضور جمعی از مسئولان، دانش آموزان قرچکی فرهنگ درختکاری را آموزش دیدند و در دبستان جهاد این شهرستان آیین روز درختکاری را گرامی داشتند.

هوشنگ کولیوند در این آیین با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی اظهار داشت: یکی از راه های اساسی حفظ و حراست از منابع طبیعی فرهنگ سازی عمومی موثر و مستمر است که باید در این خصوص اقدامات لازم از سوی مسوولان صورت بگیرد.

رییس آموزش و پرورش قرچک با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی به یک عزم ملی نیازمند است، افزود: هدف اصلی از بزرگداشت هفته منابع طبیعی را ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی بین آحاد جامعه است.

وی ادامه داد: نقش فضای سبز و درخت بر کسی پوشیده نیست، در روایات و داستان‌های مختلف بر اهمیت درختکاری تاکید شده است، فضای سبز دو اهمیت ویژه دارد، یکی سر زندگی محیط زندگی و دیگری نقش فضای سبز در رفع آلودگی‌ها است.

کولیوند اضافه کرد: باید مردم را به درخت‌کاری و اهمیت دادن به فضای سبز محیط زندگی‌شان ترغیب کرد زیرا این سنت باقیات و صالحات است و هرکس نهالی بر زمین بکارد تا هنگامی که مردم از آن درخت استفاده می‌کنند او از ثواب آن خدمت بهره‌مند است.

این مسئول عنوان کرد: منابع طبیعی و استفاده از آن متعلق به همه مردم و نسل‌‌های آینده است و اگر از منابع طبیعی به درستی استفاده شود، هم زمینه اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند و هم از نعمت‌های خدادادی کشور بهره‌برداری و حراست می‌شود.

وی گفت: اگر هر نفر یک نهال را غرس کند، ده‌ها میلیون در سال نهال کاشته می‌شود که تاثیر عمیقی بر طبیعت و پاکی هوا خواهد داشت ولی كاشت نهال و ايجاد فضاهاي سبز تنها نبايد در هفته منابع طبيعي خلاصه شود، لذا بايد با توسعه فرهنگ كاشت نهال و نگهداري آن گامي اساسي در گسترش فضاهاي سبز برداشت.

کولیوند با تشریح اهمیت افزایش فضای سبز شهری و نقش سازنده آن در شادابی اجتماعی گفت: در آستانه روز درختکاری باید نسبت به لزوم توجه به مقوله محیط زیست و نقش آن در حیات بشر اقدام کنیم و در این راستا باید فرهنگ درختکاری در قرچک نهادینه شود.

رییس آموزش و پرورش قرچک متذکر شد: قطع برخی درختان، آسیب رساندن به گونه های گیاهی از طریق زیرکشت بردن بسیاری از مراتع غنی، آتش سوزی های عمدی، آلودگی آبها، شکار انواع پرندگان و جانوران، رهاسازی زباله ها در دامان طبیعت از مهمترین اقدامات برخی افراد برای آسیب رسانی به طبیعت محسوب می‌شوند که باید مورد توجه جدی دانش آموزان قرار گیرد.

وی در پایان فرهنگ سازی بین جوانان و سازندگان کشور یعنی دانش آموزان را سرلوحه برنامه های این هفته دانست و بر نقش مشارکت مردمی و به ویژه تشکل های زیست محیطی برای حفظ و احیای منابع طبیعی تاکید کرد.