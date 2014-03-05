لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه/531 يادواره شهيد در كردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر چهارشنبه در نشست خبري كه با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران استان كردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: زنده نگه داشتن نام شهید و پیروی از آرمان ها و ارزش های اسلامی عامل عزت ایران در منطقه است.

وی با اشاره به این مطلب که شهدا بر گردن آحاد جامعه حق دارند، افزود: انتقال آرمان ها و ارزش های شهدا به نسل های آینده در تبین اهداف انقلاب امری ضروری است و به همين دليل لازم است كه كليه ادارات و سازمان هاي دولتي در اين امر مهم مشاركت داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: در سال جاری از مجموع 531 یادواره شهیدی که در استان برگزار شد، 397 مورد آن دانش ‌آموزی و 134 مورد آن صنف ‌های مختلف بوده است.

سلیمانی یادآور شد: همچنین سه هزار و750 مورد کار تبلیغی در زمینه شهید و شهادت، انتشار 39 عنوان کتاب که سه عنوان آن در سال جاری بوده، تهیه و تولید مجموعه هشت پلاک مربوط به زندگی شهدا و خانواده آنان، اجرای تاریخ شفاهی و دو طرح پژوهشی و حمایت از یک پایان‌ نامه با موضوع شهید و شهادت و دیجیتالی کردن پرونده شهدا از جمله اقدامات حوزه فرهنگی بنیاد در سال جاری بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ديگر اقدامات صورت گرفته از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كردستان ادامه داد: همچنین در حوزه معاونت فرهنگی دو هزار و 763 دانش آموز و چهار هزار دانشجو در سطح استان تحت پوشش بنیاد هستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: در بحث تامین مسکن ایثارگران تا کنون 665 فقره وام به افراد با شرايط خاص اعطا شده است و اين روند در چهارچوب قوانين همچنان ادامه دارد.

سلیمانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه درماني براي خانواده هاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران كردستان اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان در قالب بیمه همگانی نیز در سال جاری دو هزار و 386 مورد ویزیت در منزل داشته ایم.

وی افزود: در بحث تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 33 هزار و 581 مورد خدمات به جانبازان ارائه شده است و در بحث معرفی جانبازان به ارتوپدی 349 مورد داشته ایم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر 300 نفر از فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر کردستان از خدمات معافیت و کسر خدمت بهرمند شده اند.

سلیمانی یادآور شد: همچنین 20 هزار و 78 نفر جامعه ایثارگری استان بیمه عمر هستند و 16 هزار و 914 نفر نیز بیمه حوادث هستند.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي خدمت رساني بهتر به خانواده هاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران كردستان يادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم خدمات بیشتری را به جامعه ایثارگری و شهدای استان ارائه دهیم.