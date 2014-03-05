توزیع 10 هزار نهال رایگان بین شهروندان اسلامشهری

مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان اسلامشهر و با بررسی های کارشناسی صورت گرفته، نهال درختان اقاقیا، زبان گنجشگ، بلوط، توت و زیتون در مناطق شش گانه شهرداری اسلامشهر و مرکز تولیدات گیاهان سازمان پارکها در خیابان آیت الله مشکینی شهرک واوان توزیع می شود.

وی، میزان سرانه فضای سبز هر شهروند اسلامشهری را حدود 10 متر دانست و افزود: استاندارد جهانی فضای سبز برای هر نفر حدود 20 متر است که باتوجه به پروژه های سال آینده سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر، تلاش می شود به این استاندار نزدیک شویم.

محمدی، در خصوص مهمترین پروژه های سال 93 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر اعلام کرد: احداث پنج پارک در نقاط مختلف اسلامشهر به مساحت تقریبی 10 هکتار و حدود 5 هکتار درختکاری از برنامه های سال آینده خواهد بود.

این مسئول، از آمادگی سازمان پارکها برای همکاری با ادارات، کارخانجات و منازل شخصی برای کاشت درخت خبر داد و بیان کرد: کارشناسان فضای سبز آمادگی دارند تا با کمترین هزینه ممکن تمام مراحل طراحی و اجرای فضای سبز را برای منازل شخصی، کارخانجات و ادارات انجام دهند.