كردستان در حوزه ايثار و شهادت يكي از استانهاي سرآمد كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد زاهدی بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد گرامیداشت سالروز تاسيس بنیاد شهید و امور ايثارگران اظهار داشت: دلاور مردان این مرزو بوم با گذشتن از جان و مال خود از شرف و خاک ایران اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه آحاد جامعه پاسداری از آرمان های شهیدان است.

وی با اشاره به این مطلب که شهدا دین بزرگی را بر گردن مسئولان و آحاد جامعه دارند، افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمترین کاری است که می توان انجام داد و به همين دليل بايد از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در اين حوزه بهره برداري شود.

استاندار کردستان بیان کرد: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا است و بر همه ما واجب است که راه و آرمان های شهیدان را زنده نگه بداریم و از آرمان هاي انقلاب و نظام اسلامي به خوبي دفاع كنيم.

زاهدی یادآور شد: تجلیل از مقام شامخ شهدا تقدیر از ارزش ‌های انقلاب و راه امام (ره) است و تجلیل‌ از خانواده شهدا و برگزاری ویژه برنامه‌ های سالروز تاسیس بنیاد شهید نباید در بحث مادیات خلاصه شود.

وی با بیان اینکه عمل به اهداف شهدا بهترین راه زنده ‌نگهداشتن راه و مسیر شهدا است، ادامه داد: انتقال ارزش ها و آرمان های شهدا به نسل های آینده وظیفه خطیری است که بر دوش مسئولان گذاشته شده است.

اجرای 22 ویژه برنامه در سالروز تاسیس بنیاد شهید

در ادامه جلسه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گفت: در سالروز بنیاد شهید امسال 22 ویژه برنامه برگزار می شود.

محمد سلیمانی اظهار داشت: بنیاد شهید در راستای خدمت به خود شهدا و ترویج و نهادینه ‌کردن راه و اهداف والای آن‌ها یک سال بعد از تشکیل انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل تاسیس شد.

وی افزود: شهدا وارثان انقلاب هستند و به برکت خون پاک آنها امروز ایران اسلامی یکی از قدرت های منطقه است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: استان کردستان بیش از پنج هزار و 400 شهید انصار دارد و بیش از 17 هزار شهید مهاجر نیز در طول جنگ تحمیلی در این استان شهید پرور شهد شیرین شهادت را نوشیدند.

سلیمانی یادآور شد: برگزاری 531 یادواره شهید توسط دستگاه ‌ها و نهاد های مختلف در استان، دیدار با نماینده ولی فقیه و امامان جمعه و جماعت، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانواده شهدا و برگزاری مسابقات قرآن کریم از برنامه ‌های این نهاد مقدس همزمان با سالروز تاسیس بنیاد است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه انشانویسی با موضوع شهید و شهادت در سطح مدارس، برگزاری مسابقه وصف شهید بین دانشجویان، کاشت پنج هزار 400 اصله درخت، دیدار با استاندار کردستان، غبارروبی گلزار شهدای گمنام، اهدای خون توسط پرسنل بنیاد شهید، حضور مسئولان در برنامه‌ های رسانه ملی، بهره ‌گیری از ظرفیت رسانه‌ ها به منظور معرفی شهدا، برگزاری مسابقه چهل حدیث در بین خانواده شهدا و کاشت 22 اصله درخت به یاد شهدا از دیگر برنامه‌ های اداره‌ کل بنیاد شهید و حفظ آثار استان در سالروز تاسیس این نهاد است.