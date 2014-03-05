نمایشگاه بهاره ملارد با 250 غرفه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور امام جمعه، فرماندار، بخشدار، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتحادیه های صنفی ملارد، نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا ویژه عید نوروز و با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها در این این شهرستان آغاز بکار کرد.

در این مراسم فرماندار ملارد تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها در ایام پایانی سال را از مهمترین اولویتهای مسئولان برشمرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای اساسی و اقلام عید، برخی سودجویان اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها و عرضه محصولات بی کیفیت می کنند که در کنار برخوردهای قانونی، برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا نقش اساسی در تنظیم بازار ایفا می کند.

داود کرمی عنوان کرد: برپایی اینگونه نمایشگاه ها که به عرضه مستقیم کالا با قیمتهای مصوب می پردازند نقش موثری در رفاه عمومی مردم خواهد داشت و علاوه بر ایجاد مکانی امن و متمرکز برای خرید خانواده ها، عرضه محصولات تولیدی داخل، فرصت مناسبی برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان بومی فراهم می آورد.

این مسئول گفت: در همین راستا و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی بومی منطقه، اولویت غرفه دهی و عرضه محصولات در این نمایشگاه با تولیدکنندگان ملارد و شهرستانهای همجوار بوده است.

وی همچنین از نظارت ریزبینانه بازرسان بر نحوه عملکرد غرفه داران در قیمتگذاری و کیفیت محصولات عرضه شده در این نمایشگاه خبر داد و تاکید کرد: محصولات این نمایشگاه با تخفیفات ویژه نسبت به بازار عرضه می شوند و با عرضه محصولات بی کیفیت، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته بشدت برخورد خواهد شد.

این مسئول افزود: گشتهای ویژه و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری شبکه بهداشت و درمان بطور مستمر در این نمایشگاه حضور دارند و شهروندان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل به این افراد مراجعه کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

فرماندار ملارد متذکر شد: البته واحدهای صنفی سطح شهر نیز از نگاه بازرسان دور نخواهند ماند و این نیروها بصورت سرزده از واحدهای صنفی سراسر شهرستان بازدید بعمل آورده و نحوه عملکرد، قیمتها، کیفیت محصولات عرضه شده، موارد بهداشتی و... را مورد ارزیابی قرار می دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

در این نمایشگاه که ار امروز لغایت 24 اسفندماه جاری در محل سه راه مارلیک آماده ارائه خدمات به شهروندان است، مایحتاج عمومی مردم از قبیل پوشاک، خشکبار، کیف و کفش و... با تخفیفات ویژه عرضه می شود.