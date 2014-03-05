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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

افزایش بی سروصدای قیمت یک روزنامه

«همشهری» گران شد/ ایران و جام‌جم هم گران خواهند شد

«همشهری» گران شد/ ایران و جام‌جم هم گران خواهند شد

روزنامه همشهری امروز با افزایش قیمت 200 تومانی به روی دکه‌ها آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه همشهری که تا پیش از این با قیمت 3000 ریال منتشر می شد، از امروز با قیمت 5000 ریال در دکه های مطبوعاتی عرضه شد. ضمن آن که هیچ توضیح و یادداشتی هم درباره اطلاع رسانی این افزایش قیمت و دلایل آن در روزنامه امروز به چشم نمی خورد.

تلاش خبرنگار مهر برای تماس با مدیران روزنامه همشهری  نتیجه ای نداشت.

آخرین افزایش قیمت روزنامه همشهری مربوط به اول مهرماه سال 91 بود که این روزنامه با افزایش100 تومانی، به قیمت 300 تومان عرضه شد.

گفته می‌شود روزنامه های جام جم و ایران نیز به زودی با افزایش قیمت، عرضه خواهند شد.

کد مطلب 2250155

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