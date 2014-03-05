مرگ ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در اصفهان به دو مورد در سال کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوادث چهارشنبه سوری که در سالهای اخیر به چهارشنبه سوزی یاد میشد با فرهنگسازی گستردهای که طی سه سال اخیر با کمک رسانهها صورت گرفت با افت شدید مواجه شده که جای خرسندی دارد.
وی ادامه داد: مرگ ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در اصفهان در حالی به دو مورد در سال گذشته کاهش یافته که در سال 90 این آمار به پنج مورد رسید که امید است امسال شاهد هیچ گونه مرگ و میر و یا حادثه آتشسوزی نباشیم.
مدیر مركز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: سال گذشته 125 هزار و 230 ماموریت و امسال 125 هزار و 814 ماموریت توسط اورژانس اصفهان انجام شده است که 5 صدم درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: این ماموریتها به دو دسته تصادفی و غیر تصادفی تقسیم میشود که تعداد ماموریتهای تصادفی سال گذشته 40 هزار و 861 و در سال جاري 40 هزار و 830 ماموریت انجام شده که یک صدم درصد کاهش داشته است.
راستین افزود: در سال گذشته 390 مورد مصدومیت گزارش شده و اين تعداد در سال جاري به 355 مورد افزايش پيدا كرده است و همچنین مرگ ناشی از گاز منو اکسید کربن در سال 91، 32 مورد و در سال 92، 28 مورد بوده است.
وی با بیان اینکه دو گروه مادران باردار و نوزادان برای مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی حائز اهمیت هستند، گفت: تعداد ماموریتها برای مادران باردار در سال 91 ، 36 مورد و درسال 92، 19 مورد بوده است که كاهش تعداد امداد رسانيها حاكي از پیشرفت در بخش مراقبتهای پیش از زایمان است.
مدیر مركز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان از آمادهسازی 127 پایگاه اورژانس در ایام نوروز خبر داد و بیان داشت: از این تعداد 110 پایگاه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 17 پایگاه به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه از تعداد 110 پایگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 56 پایگاه اورژانس جادهای و 53 پايگاه اورژانس شهری غیر از حوزه مربوط به دانشگاه عوم پزشکی کاشان در ایام نوروز در سطح استان فعالیت میکنند، تاکید کرد: همچنين چهار پایگاه سلامت در ورودیهاي غرب، شرق، شمال و جنوب شهر اصفهان توسط ستاد هماهنگیهای سفر در ایام نوروز برپا ميشود.
نظر شما