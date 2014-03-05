دانشجویان رشته پرستاری ورامینی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار و با حضور حسینعلی شیبانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، حجت الاسلام سید احمدی حسینی معاون فرهنگی و جمعی از اساتید و دانشجویان، از دانشجویان رشته پرستاری این دانشگاه تجلیل شد.

حجت الاسلام سید احمد حسینی در این مراسم با اشاره به ویژگی ها و ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) اظهار داشت: حضرت زینب(س) شخصیتی بزرگ، نورانی، عالمه، محدثه و یک شخصیت تراز اول دینی و اسلامی بود و ائمه طاهرین (ع) درباره وجود حضرت زینب (س) جملات بلند و تأثیر گذاری را ابراز داشته اند که نشان از مقام بالای این حضرت دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا با تاکید بر لزوم حاکمیت ارزشهای دینی و ترویج معنویت و فرهنگ دینی در جامعه افزود: حضرت زینب(س) الگوی والای عفاف و حجاب زن مسلمان است که در راستای دفاع از ولایت و ارزش های اسلامی و نیز حاکمیت احکام و بایدهای الهی از جان و دل مایه گذاشت.

این مسئول ادامه داد: آن حضرت در مساله عفاف و حجاب، دفاع و حمایت از ولایت و امام زمان خود الگو و اسوه همه مردم به ویژه زنان و دختران است و نام زینب این پرستار جاودان همیشه تاریخ، همیشه بر تارک زمان می درخشد و همگان را به یاد صبر، مقاومت و ایثار می‌اندازد.

وی اضافه کرد: امروز دنیا الگو می‌خواهد، اگر الگوی او زینب (س) و فاطمه‌ زهرا (س) باشند، کارش عبارت است از فهم درست، هوشیاری و درک موقعیت‌ها و انتخاب بهترین کارها، ولو با فداکاری و ایستادن پای همه چیز برای انجام تکالیف بزرگی که خداوند بر دوش انسان‌ها گذاشته است.

حسینی ادامه داد: اين بانوى بزرگ ، هم داراى زندگى درخشان و تاريخ سرشار از فضايل انسانى و ارزشهاى اخلاقى است.

این مسئول با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران تأکید کرد: پرستاری، از آغازین لحظات طلوع اسلام، به صورت حرفه ای مقدّس مطرح بوده است و تاریخ اسلام از پرستارانی چون ام‌سَلَمه و در رأس همه آنها حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب علیهماسلام نام می برد.

وی متذکر شد: اینان با کمال اخلاص و حفظ حریم عفاف و نجابت، به بیمار داری و معالجه مجروحان می‌پرداختند و حضرت زینب (س) ، آن وارث معدن عاطفه و شجاعت فاطمی، مقام پرستار را در دشت نینوا چنان اعتبار بخشید که امروز روز پرستار، به زاد روز آن بانوی بزرگ شکوه و عظمت یافته است.

حسینی گفت: همراهی و ایثار جامعه پرستاری در سالهای گذشته به خصوص در دوران دفاع مقدس، شاهدی محکم از هدفمندی و تعهد این گروه فرهیخته می باشد، ارزش و اهمیت کار این قشر زحمتکش وقتی آشکار و نمایان می شود که بدانیم توسعه پایدار بر محور انسان سالم استوار است.

این مسئول تأکید کرد: نام گذاری زاد روز مظهر صبر و شکیبایی، اسوه مهر و نجابت، بانوی بزرگوار حماسه کربلا حضرت زینب کبری (س) به عنوان روز پرستار، نماد و ارزش والای این شغل شریف و نشانه احترام به جامعه پرستاران است.

حسینی یادآور شد: روز پرستار روز تجلیل از استقامت و صبوری است و یقیناً در بین حرفه‌ها و خدمت‌ها، حرفه مقدس پرستاری بیش از همه واژه صبر و شكیبایی را در ذهن‌ها مجسم می‌كند.