اقتصاد بیمار مانع توسعه است/مشاوران اقتصادی استاندار همدان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال همدان با بیان اینکه بانک‌ها باید با تمام قوا به واحدهای اقتصادی کمک کنند، گفت: واحدهای تولیدی باید فعالیت خود را ادامه دهند که سرمایه در گردش نیاز این کار است.

محمد ناصر نیکبخت با اشاره به اینکه بانک‌ها به نوعی شریک طرح‌های اقتصادی هستند، گفت: بانک‌ها باید با شرایطی از جمله دریافت سفته و ضامن، با تولیدکندگان که به سرمایه در گردش نیاز دارند و از طرفی نیز دارای معوقه بانکی هستند همکاری لازم را داشته باشند.

نیکبخت با بیان اینکه جلسه استانداران و مدیر عامل صندوق توسعه ملی برگزار می شود، گفت: در رابطه با تامین سرمایه در گردش طرح‌های فعلی مربوط به صندوق توسعه ملی بررسی ها انجام و برای دریافت سرمایه از صندوق به مدیر عامل صندوق توسعه ملی معرفی می شود.

وی با بیان این که در چند سال اخیر نام گذاری های مقام معظم رهبری برای سال ها به نوعی ارتباط مستقیم وغیر مستقیم با اقتصاد دارد و این امر اهمیت این موضوع را می رساند، گفت: اساس کار در کشور رفع مشکلات اقتصادی است.

محمد ناصر نیکبخت با اشاره به این که در چند روز گذشته بحث اقتصاد مقاومتی به گوش میرسد، گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی بسیار پویاست که ارتباطی با اقتصاد ریاضتی که غربی ها از آن دم میزنند، ندارد.

استاندار همدان سیاست اقتصاد مقاومتی را پویایی، درون‌زایی و برون‌زایی دانست و گفت: بیشتر مشکلات و مسائل درون‌زایی و صادرات تحت تاثیر تولید و اشتغال است.

وی همچین اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی را نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری مردم و مسئولان خواند و از اعزام هیئتی برای انجام مذاکرات و سرمایه گذاری در استان توسط کشور روسیه به این کشور اشاره کرد و گفت: این ارتباط توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه انجام شده که می تواند توسعه اقتصادی و اشتغال در استان را امیدوارانه تر کند.

محمد ناصر نیکبخت با بیان این که همه مشکلات جامعه به دلیل وجود مشکلات اقتصادی است، گفت: توسعه اقتصادی استان یکی از مهم‌ترین مسائل استان به شمار می رود و تا وقتی که اقتصاد بیمار باشد استان همدان از هیچ قسمتی توسعه پیدا نمی‌کند بنابراین باید اقتصاد سالمی را به استان ارائه کنیم

نیکبخت افزود : از همه امکانات درون و برون‌مرزی کشور و سیاست‌های دیپلماسی باید برای اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

وی ادامه داد: مهم ترین وظیفه توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت کنونی در واحد های در حال تعطیلی استان است که باید همه شهرستان‌ها تا 22 اسفندماه طرح‌های خود را تعیین تکلیف کنند.

استاندار همدان اعلام کرد: همدان با 72 طرح دارای بیشترین آمار طرح در استان است و فرمانداران باید با همراهی مدیران بانک‌ها جلساتی در رابطه با سهولت سرمایه در گردش برای تولید کنندگان در دستور کار خود قرار بدهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز از شناسایی 300 طرح با مجموع معوقات بانکی 335 میلیارد و 766 میلیون تومان در استان همدان خبر داد و افزود: هر یک از این طرحها بیش از 100 میلیون تومان معوقه بانکی دارند.

مسعود اقلامی ادامه داد: 117 واحد با 500 میلیون تومان معوقات بانکی شناسایی و تعیین و تکلیف شده و متقاضیان در حال مراجعه به بانکها هستند.

وی اظهار کرد: متقاضیان حداکثر بین یک هفته تا 10 روز فرصت دارند برای تعیین و تکلیف معوقات خود به بانک مراجعه کنند و با پرداخت پنج درصد معوقات، مابقی را به صورت تقسیط پس از شش ماه تنفس پرداخت کنند.

اقلامی ادامه داد: از این تعداد طرح شناسایی شده 72 مورد متعلق به همدان، 48 مورد ملایر، 28 مورد نهاوند، 23 مورد تویسرکان، 21 مورد کبودرآهنگ، 38 مورد بهار، 22 مورد رزن، 44 مورد اسدآباد و چهار مورد فامنین بوده است.

مشاور امور بانک و بیمه استاندار همدان نیز گفت: باید از تولیدکننده واقعی حمایت و مشکل سرمایه در گردش آنان را حل کنیم.

علی خورشیدی با بیان اینکه تعاملاتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده به نوعی دست بانک ها را برای کمک به تولید کنندگان باز گذاشته است، گفت: در این زمینه نیاز به همکاری همه دستگاهای اجرایی است.

گفتنی است در این نشست استاندار همدان مشاوران اقتصادی خود را در امور مختلف معرفی کرد و آقایان خورشیدی مشاور امور بانک وبیمه، رجبیان مشاور کشاورزی روستایی ومنابع طبیعی، اقبالیان مشاور برنامه و سرمایه گذاری، وحید نیا مشاور صنعت معدن وتجارت، جعفری سرمایه گذاری خارجی و رضایی مشاور امور صادرات شدند.