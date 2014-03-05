آزادی مسجدالاقصی طبق دستور قرآن یک مسئله راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارشناسی موسسه ندا در جمع کارشناسان و پرسنل موسسه ندا با حضور آقای شیخ الاسلام دبیرکل کمیته انتفاضه فلسطین، برگزار شد.

در ابتدای نشست "رضا برکتی" مدیر مسئول مؤسسه ندا، تحلیلی از آخرین تحولات منطقه ارائه کرد و در ادامه پژوهشگران موسسه گزارشی از مهمترین اخبار حوزه کارشناسی خود در محورهای آخرین تحولات جهاد و حماس، وضعیت مذاکرات سازش و موقعیت تشکیلات خودگردان، موضع گیری رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات سازش، وضعیت گروه­های سلفی جهادی فلسطینی با رویکرد منطقه ­ای، مواضع سازمانهای صهیونیستی در قبال مذاکرات، وضعیت کنونی مقاومت و رژیم صهیونیستی در فضای کنونی منطقه­، اهمیت فضای مجازی و اهداف موسسه ندا در ارتقای وضعیت سایبری مربوط به تحولات فلسطین و مقاومت. ارائه داده و به بیان آخرین تحلیل­های حوزه­ های مذکور پرداختند.

رئیس کمیته دفاع از مردم فلسطین افزود: شما از تمام جنبه­ های تحولات فلسطین اطلاع دارید و اینک گام بلندتری باید برداشته شود و آن اینکه همانند یک اتاق فکر قوی باید راهکارهای خود در قبال مشکلات و پیچیدگیهایی که در وضعیت فعلی در بستر مقاومت وجود دارد، ارائه نمایید.

رئیس هیئت مدیره موسسه ندا به گزینه های جدید در راستای تقویت مقاومت و تحکیم آن اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران توانست وضعیت فلسطین را از لحاظ منطقه ­ای و نیز تقابل با اسرائیل تقویت کند. از آن زمان تاکنون این رژیم عقب نشینی های بسیاری کرده است. پیروزی فلسطین با عقب نشینی اسرائیل از بیروت آغاز شد و همچنان ادامه دارد. وی افزود: آزادی مسجد الاقصی دستور قرآن است و وظیفه ماست. بلاشک این یک مسئله راهبردی است و نمی توان هرگز از آن گذشت.