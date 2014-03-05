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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۲

حسین شیخ الاسلام:

آزادی مسجدالاقصی طبق دستور قرآن یک مسئله راهبردی است

آزادی مسجدالاقصی طبق دستور قرآن یک مسئله راهبردی است

رئیس کمیته دفاع از مردم فلسطین تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران توانست وضعیت فلسطین را از لحاظ منطقه ­ای و تقابل با اسرائیل تقویت کند و از آن زمان تاکنون این رژیم عقب نشینی های بسیاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارشناسی موسسه ندا در جمع کارشناسان و پرسنل موسسه ندا با حضور آقای شیخ الاسلام دبیرکل کمیته انتفاضه فلسطین، برگزار شد.

در ابتدای نشست "رضا برکتی" مدیر مسئول مؤسسه ندا، تحلیلی از آخرین تحولات منطقه ارائه کرد و در ادامه پژوهشگران موسسه گزارشی از مهمترین اخبار حوزه کارشناسی خود در محورهای آخرین تحولات جهاد و حماس، وضعیت مذاکرات سازش و موقعیت تشکیلات خودگردان، موضع گیری رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات سازش، وضعیت گروه­های سلفی جهادی فلسطینی با رویکرد منطقه ­ای، مواضع سازمانهای صهیونیستی در قبال مذاکرات، وضعیت کنونی مقاومت و رژیم صهیونیستی در فضای کنونی منطقه­، اهمیت فضای مجازی و اهداف موسسه ندا در ارتقای وضعیت سایبری مربوط به تحولات فلسطین و مقاومت. ارائه داده و به بیان آخرین تحلیل­های حوزه­ های مذکور پرداختند.

رئیس کمیته دفاع از مردم فلسطین افزود: شما از تمام جنبه­ های تحولات فلسطین اطلاع دارید و اینک گام بلندتری باید برداشته شود و آن اینکه همانند یک اتاق فکر قوی باید راهکارهای خود در قبال مشکلات و پیچیدگیهایی که در وضعیت فعلی در بستر مقاومت وجود دارد، ارائه نمایید.

رئیس هیئت مدیره موسسه ندا به گزینه های جدید در راستای تقویت مقاومت و تحکیم آن اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران توانست وضعیت فلسطین را از لحاظ منطقه ­ای و نیز تقابل با اسرائیل تقویت کند. از آن زمان تاکنون این رژیم عقب نشینی های بسیاری کرده است. پیروزی فلسطین با عقب نشینی اسرائیل از بیروت آغاز شد و همچنان ادامه دارد. وی افزود: آزادی مسجد الاقصی دستور قرآن است و وظیفه ماست. بلاشک این یک مسئله راهبردی است و نمی توان هرگز از آن گذشت.

کد مطلب 2250166

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