دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی در سرعین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اختتامیه این دوره آموزشی در سرعین گفت: این دوره سه روزه با هدف افزایش توان عملیاتی نجاتگران جاده­اي، ارتقاء سطح ضریب ایمنی جاده­ها و کمک به رانندگان و مسافران حادثه دیده در نوروز برگزار شد.

بهرام غیبی افزود: امدادگران جاده ای استان با شرکت در کلاس­های عملی و تئوری آگاهی­های لازم در خصوص مدیریت صحنه تصادف، کار عملی با ست نجات هیدرولیک و پنوماتیک، مبانی ايمني در برخورد با سوانح حمل و نقل و... را کسب کردند.

وی تصریح کرد: آشنایی با تثبيت پزشكي مصدومان از جمله خونريزي، احیاء قلبی و ریوی، ثابت سازي، شكستگي، آتل­بندی و بانداژ و اطفاء حریق با دستگاه HNE از دیگر موضوعات آموزشی این دوره ها بود.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان نجاتگران پس از موفقیت در آزمون نهایی جهت ارائه حدمات به مسافرین نوروزی سال 93، در پایگاه­هاي بین شهري و گردنه های پرتردد استان اردبیل مستقر مي­شوند.

وی همچنین از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تخلفات و تنبیهات اداری و شناخت هیات­های رسیدگی کننده در جمعیت هلال احمر اردبیل خبر داد و یادآور شد: این دوره نیز با حضور 180 نفر از کارکنان هلال احمر استان و شعب تابعه در این استان برگزار شد.

غیبی عنوان کرد: در این دوره آموزشی که با هدف ارتقای سطح علمی پرسنل انجام گرفت، شرکت­کنندگان آموزش­های لازم در خصوص تخلفات اداری، مجازات­ها، آیین نامه ­ها و دستورالعمل­های رسیدگی به تخلفات اداری را کسب کردند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون پایان دوره متذکر شد: به نفرات قبول در آزمون، گواهی پایان دوره از طرف موسسه آموزش عالی، علمی کاربرد هلال ایران صادر خواهد شد.