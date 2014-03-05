به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، ظریف در کنفرانس خبری در توکیو گفت: غرب نیز باید هدف و دیدگاه مشترکی با ما داشته باشد و من امیدوارم که آنها این کار را شروع کرده باشند. این هدف و دیدگاه این است که شما نمی توانید از ایران بخواهید برنامه هسته ای خود را کنار بگذارد.



وی افزود : شما نمی توانید توهم گزینه نبود غنی سازی را در ذهن خود بپرورانید و با آن خوش باشید. زیرا ایران هم فناوری، هم دانش و هم دانشمندان و کارگاههایی را برای تولید سانتریفوژ دارد. بنابراین باید این توهم را کنار بگذارید .