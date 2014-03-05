79میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان تامین اجتماعی فردوس پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندار فردوس اظهارکرد: شهرستان فردوس هفت هزار و 800 بیمه شده اصلی و بالغ بر هزار مستمری بگیر دارد.

وی بیان داشت: احتساب افراد تبعی قریب به 24 هزار نفر تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی این شهرستان قرار دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به پرداخت دو میلیارد و 550 میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان فردوسی گفت: از ابتدای امسال تا کنون در بخش تعهدات بلند مدت نزدیک به 77 میلیارد ریال به بیمه شدگان و مستمری بگیران فردوس پرداخت شده است.

وی با اشاره به نقش مهم کارآفرینان به عنوان مهمترین تأمین کننده منابع مالی سازمان سازمان تامین اجتماعی گفت: مجامع کارگری و کارفرمایی به منظور پوشش بیمه ای بیشتر و گسترش چتر حمایتی همکاری بیشتری با تامین اجتماعی داشته باشند.

درویشی با بیان اینکه نقش تأمین اجتماعی در پشتیبانی و صیانت از عوامل تولید و بهبود مناسبات اقتصادی در فرآیند توسعه کشور تأثیر گذار است، تصریح کرد: با توجه به محرومیت استان و شهرستان فردوس، تکلیف تأمین اجتماعی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر، مضاعف شده است.

فرماندار فردوس نیز در این جلسه تعامل تأمین اجتماعی شهرستان با سایر دستگاههای اجرایی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کمیسیون پزشکی برای کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده ها در شهرستان راه اندازی شود.

محمدرضا رجبی مقدم با بیان اینکه شهرستان هم اکنون دارای پزشک متخصص است بر تقویت فعالیت درمانگاه تامین اجتماعی با استفاده از ظرفیت پزشکان در راستای بهبود وضعیت مراجعات بیمارن تاکید کرد.

فرماندار فردوس گفت: متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی در این شهرستان زیاد است و باید در راستای افزایش سهمیه بیمه شدگان مزبور تلاش و بانامه ریزی شود.