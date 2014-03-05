به گزارش خبرنگار مهر، فعالان طبیعت‌گردی در کاخ سعدآباد و خانه طبیعت گرد جمع شدند تا از سامانه الکترونیکی شدن سه هزار اصله درخت در کاخ سعدآباد رونمایی کنند. آنها خواسته‌های خودشان را درباره طبیعت‌گردی به رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کردند و به ادامه فعالیت خانه طبیعت گرد واقع در کاخ سعدآباد مشروعیت دیگری دادند.

در این برنامه آرش نورآقایی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ایران گفت: ما با اقبالی روبرو شدیم که گردشگر قرار است به ایران بیاید، اما باید زیرساخت‌های آن را آماده کنیم بخصوص در بخش گردشگری باید به طبیعت‌گردی اهمیت داد.

وی ادامه داد: باید راهنمایان طبیعت‌گردی آموزش بهتری ببینند ترکیه یک چهارم کشور ما است تنوع طبیعی ایران را ندارد ولی راهنماهای طبیعت‌گردی در ترکیه باید 9 ماه آموزش ببینند و 45 روز سفر بروند اما در ایران مدت آموزش 4.5 ماه و انجام سه سفر الزامی در طبیعت است. این میزان آموزش برای طبیعت گردان ایران بسیار کم است. من خواهش می کنم آموزش راهنمایان جدی گرفته شود و اگر امکان آن هست بورسیه به آنها داده شود.

در ادامه این برنامه سهند عقدایی، نماینده توراپراتورها در حوزه طبیعت‌گردی از حضور تورگردانان غیرمجاز در محوطه های طبیعی انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تورگردانان غیرمجاز که دفتر کاری ندارند با یک شماره موبایل و یا صفحه فیس بوک اطلاع رسانی می کنند. آنها قوانین کشور را در طبیعت رعایت نمی کنند. آلودگی های محیط زیستی و مشکلات دیگری که آنها بوجود می آورند کم نیست، همین ها باعث شده که جوامع محلی اطمینانی به طبیعت گردها و تورگردانان نداشته باشند تا جایی که نیروی انتظامی هم با آنها برخورد می کند و هم با تورگردانان مجاز.

وی ادامه داد: این مشکلات در مرنجاب بسیار زیاد است. وقتی با نیروی انتظامی صحبت می کنی آنها می گویند خودتان بیایید و ببینید که این تورگردانان چه مشکلاتی بوجود آورده اند ما هم می بینیم، آنها حق دارند.

عقدایی گفت: راه چاره آن جدا کردن سره از ناسره است ما هزینه هایی می دهیم که یک هشتم آن را تورگردانان غیرمجاز نمی دهند، اما نسبت به سلامت تور مسئول هستیم در این میان خشک و تر با هم می سوزند.

وی به موازی کاری بین سازمان میراث فرهنگی و انجمن توریسم ورزشی وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت: این انجمن خود را برای برگزاری تور متولی می داند.

در ادامه این برنامه محمدعلی فیاضی، مدیرکل کمیته های گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: در سند ملی توسعه طبیعت‌گردی 14 شاخه را به عنوان محصول طبیعت‌گردی معرفی کردیم و برای آن کارشناس خبره داریم.

فیاضی خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: 520 گونه پرنده در کشور وجود دارد که فقط بیش از 140 گونه آن در پارک های تهران هستند.

وی افزود: در کانادا در یک سال 17 میلیارد دلار برای دیدن پرندگان هزینه می شود. در انگلستان طرفداران پرنده‌نگری مساوی با میزان طرفداران فوتبال است.

مدیرکل کمیته های گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: اگر از بخش خصوصی حمایت شود هر ماه یک برنامه از شاخه های طبیعت‌گردی داریم.

فیاضی گفت: اگر یک هتل 20 اتاقه نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه داشته باشد، اقامتگاه بوم‌گردی کمتر از 100 میلیون تومان هزینه دارد ولی با شرایطی بهتر از هتل.

جواد نظام‌دوست، رئیس انجمن غارنوردان کشور گفت: چهار انجمن پرکار در سال های اخیر با دفتر طبیعت‌گردی همکاری کردند. انجمن رفتینگ که در رشته های آبی و رودخانه فعال است، انجمن رفتگران طبیعت با دو هزار عضو رد پای گردشگران در طبیعت را پاک می کند انجمن عکاسان میراث با 50 عضو فعال هستند. انجمن غار و غارشناسی ایرانیان نیز چهار سال است که فعالیت دارد، ولی ما وقتی می خواهیم به سازمان میراث فرهنگی بیاییم به سختی وارد می شویم و ما را تحویل نمی گیرند بهتر است جایگاه خود را بدست آوریم.

در ادامه این برنامه نجم‌الدین از نمایندگان حوزه توریسم شکار تصریح کرد: شکارچیان علاقه‌مند به طبیعت هستند. 15 سال است فعالیتمان در حوزه توریسم شکار است نباید این حساسیت وجود داشته باشد که از فعالیت گردشگران شکار جلوگیری کنیم باید واقع گرا باشیم.

وی گفت: در چند سال اخیر با تغییرات مدیریتی زیادی مواجه شدیم هر کسی سلیقه ای برخورد می‌کرد. در توریسم شکار به رغم تلاش ها برای معرفی گونه های زیستی ایران معتقدیم جزء کشورهای برتر هستیم و این برتری را باید به کشورهای دیگر هم نشان دهیم.

نجم الدین ادامه داد: کشور ترکیه برای یک گونه شکار صدها توریست وارد می کند ما در حوزه توریست شکار ظرفیت داریم، ولی اجازه کار نمی دهند. ما مشکل پروانه شکار داشتیم این موضوع حل شد اما بحث آن درباره شکارچیان آمریکایی و ورود آنها به مشکل برخورد کرده است چراکه به آنها ویزا نمی‌دهند. به همین علت مدت ها است که نتوانستیم توریسم آمریکایی به ایران بیاوریم. اگر می‌خواهیم توریسم در ایران رونق پیدا کند باید برایش برنامه داشته باشیم.

در ادامه برنامه علی شادلو، که رکورد شنا در عرض دریاچه خزر را زده است، درباره پروانه موسسات آموزش طبیعت‌گردی انتقاد کرد و توضیح داد: یک موسسه آموزشی هر سال باید پروانه کارش را تمدید کند ولی یک دفتر خدمات مسافرتی این پروانه را هر سه سال یکبار تمدید می کند.

وی گفت: طبیعت گردانان وقتی توریسم می بینند می ترسند آنها را بگیرند برای پروانه آموزشی هیچ کس ارزشی قائل نیست. سازمان میراث فرهنگی ساختمان هایی دارد که می تواند آن را به طبیعت گردانان اختصاص دهد آنها می توانند این بناها را ضمن تغییر کاربری مناسب مرمت و احیا کنند.

شادلو ادامه داد: دریاچه ارومیه که از دست رفت. ما حتی در دریاچه خزر هم جایی برای شنا نداریم. ما در این چند سال اخیر برای هر رئیس سازمان میراث فرهنگی سخنرانی کردیم، خسته شدیم. امیدواریم حرف هایمان یک روزی به نتیجه برسد.

در ادامه این برنامه از دیجیتالی شدن شناسنامه سه هزار اصله درخت در کاخ سعدآباد رونمایی شد.