ستاد اسکان آموزش و پرورش همدان ظرفیت پذیرایی از 7600 مسافر نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بداغی ظهر چهارشنبه در شورای مدیریت بحران استان همدان با بیان این مطلب افزود: 20 ستاد اسکان فرهنگیان در ایام نوروز 93 با 168 مدرسه و فضای رفاهی و هزار و 523 اتاق آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.

وی اظهار کرد: 231 نفر از پرسنل آموزش و پرورش در ستاد های اسکان خدمات ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای پذیرایی از مسافران انجام شده است ادامه داد: بر اساس نظر سنجی های انجام شده در سال های گذشته مهمانان نوروزی از خدمات آموزش و پرورش 90 درصد رضایت داشته اند.

بداغی گفت: در سال گذشته 57 درصد مهمانان وارد شده به استان در ستادهای اسکان آموزش و پرورش مستقر شده اند و برای امسال نیز پیش بینی می شود استقبال از این ستاد ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه محدودیتی در پذیرش مهمان وجود ندارد افزود: الویت پذیرش مسافر در ستاد ها با فرهنگیان است.

وی اظهار کرد: در تابستان سال جاری 2 هزار و 136 خانوار غیر فرهنگی با 12 هزار نفر جمعیت از خدمات ستاد اسکان آموزش و پرورش استفاده کرده بودند

فعالیت 22 پایگاه ثابت و سیار جمعیت هلال احمر استان در ایام نوروز

معاون جمعیت هلال احمر استان همدان نیز در این جلسه گفت: 22 پایگاه ثابت و سیار در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی همدان خدمات ارائه می کنند.

حسین اشرفی افزود: پایگاه امداد و نجات کوهستان نیز در میدان میشان همدان مستقر خواهد شد تا در مواقع ضرورت به مسافران نوروزی خدمات ارائه کند.

وی با اشاره به استقرار یک دستگاه بالگرد در محورهای مواصلاتی استان همدان اظهار کرد: از این بالگرد برای جابه جایی مصدومین در شرایط بحرانی استفاده می شود.

وی گفت: 20 دستگاه آمبولانس، 8 دستگاه خودوری وانت و 220 نجات گر نیز در محورهای استان مستقر می شوند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز با تأکید بر گردشگرپذیر بودن روستاها اذعان کرد: تشکیل مدیریت بحران، استقرار 12 خودروی آبرسانی سیار در استان و تشکیل 9 مورد اکیپ‌ ویژه از مواردی است که در روستاها لحاظ شده است.

مهدی ساکی با اشاره به استقرار 21 پایگاه برداشت آب شرب یادآور شد: در این خصوص از کمک آبداران برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها نیز استفاده می‌شود.