کمیته امداد خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در ارائه آموزشهای مهارتی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر چهارشنبه در مراسم بازدید استاندار خراسان جنوبی از کمیته امداد اظهار کرد: کمیته امداد یک نهادی انقلابی و یادگار امام خمینی (ره) است و با تمام توان تلاش می کند به نیازمندان کمک نماید.

وی افزود: این نهاد به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی دنیا چهار میلیون نفر را به صورت مستمر و 1.5 میلیون نفر را به صورت غیر مستمر تحت حمایت دارد.

رضوی با بیان اینکه هم اکنون 36 هزار و 165 خانوار خراسان جنوبی تحت حمایت کمیته امداد هستند، تصریح کرد: این رقم جمعیتی معادل 79 هزار نفر را شامل می شود.

وی گفت: مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی سالانه بیش از 10 هزار مترمربع فرش تولید می کنند و می توانند بسیاری از مشکلات اشتغال خود را برطرف کنند.

رضوی به بحث آموزش در کمیته امداد استان اشاره و بیان کرد: کمیته امداد خراسان جنوبی در بحث ارائه آموزشهای مهارتی بلند مدت توانسته رتبه دوم کشوری و در بحث آموزش های کوتاه مدت رتبه پنجم کشوری را به دست آورد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان پنج مجتمع آموزشی شبانه روزی وجود دارد، تصریح کرد: 300 دانشجو و بیش از 10 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در ادامه به برگزاری جشن نیکوکاری اشاره و بیان کرد: در جشن نیکوکاری امسال هزار 235 پایگاه آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست خراسان جنوبی است که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: انتظار می رود در این جشن مردم با حضور پررنگ خود همچون سال های گذشته شادی های خود را با نیازمندان تقسیم نمایند.

وی به تقویت فرهنگ انفاق و نیکوکاری اشاره و افزود: مهمترین هدف برگزاری این جشن این است تا نوعدوستی و شادی و نشاط در جامعه گسترش پیدا کند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه این نهاد به تنهایی نمی تواند مشکلات نیازمندان را برطرف نماید، گفت: باید تمامی دستگاه های اجرایی با این نهاد انقلابی و یادگار امام خمینی(ره) همکاری داشته باشند.