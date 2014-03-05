2 هزار فرصت شغلی در کمیته امداد زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ولیزاده، کارنامه درخشان کمیته امداد کمیته امداد استان را فعالیت 11 هزار طرح اشتغال و تربیت 36 نخبه از یک هزار و 100 دانشجوی تحت حمایت این نهاد اعلام و افزود: همانطوری که سازمان‌ها، مردم، خیرین، نیکوکاران و دستگاه‌ها در برنامه های امداد همکاری و مساعدت لازم را دارد، امدادگران نیز بتوانند، در حد اعلا به وظیفه خود عمل کنند.



وی، با اشاره به گام های موثر برداشته شده در زمینه خودکفایی و توانمندی جامعه هدف توسط امداد اظهار داشت: امداد آینه تمام نمای جمهوری اسلامی است و با وضعیت کنونی موجود که دشمن مددجویان امداد را مورد هدف قرار داده است، با عنایات رهبری این فتنه ها ناکام مانده است.



مدیر کل کمیته امداد استان زنجان، از فعالیت های انجام شده توسط این نهاد طی سال جاری را محوریت سخنان خود در بخش دوم انتخاب کرد، اظهار داشت: در سال 92 برای ایجاد 5 هزار فرصت شغلی خانواده‌های واجد شرایط از آموزش های لازم بهره مند شده و پرونده آنها به بانک ارسال شده است.



ولیزاده تاکید کرد: پرونده های ارسالی به بانک بر اساس شرایط شبکه بانکی پشتیبانی نشده و برخلاف سال های قبل که استان در ارائه تسهیلات اشتغال و اشتغالزایی برای مددجویان جزو استان‌های برتر بود، نتوانسته است، موفقیت مورد نظر را در این خصوص کسب کند.

وی،حضور فعال مردم خیر و پایتخت شور و شعور حسینی در طرح های اجرایی کمیته امداد را افتخاری برای این نهاد عنوان کرد و گفت: این امر در حالی اتفاق افتاده است که دشمنان با تحریم و تورم از طرفی در تلاش برای به چالش کشیدن قشر مددجو به طرق مختلف و حضور کمرنگ خیرین در طرح های مشارکتی این نهاد هستند.



استعدادهای درخشان و ارتباط قلبی بین مردم و حاکمیت موجب طمع دشمنان شده است



مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: استعدادهای درخشان و ارتباط قلبی بین مردم و حاکمیت موجب طمع دشمنان شده است.

مرتضی صفری گفت: به نظر می‌رسد، علت اینکه دشمن از ایران هراس دارد، انرژی هسته‌ای نیست، بلکه موضوعی که موجب طمع دشمنان شده است همین استعدادهای درخشان و ارتباط دلی و قلبی است که بین مردم و حاکمیت وجود دارد.



وی، با بیان اینکه دستاورد مهم نظام خارج شدن استفاده از امکانات از انحصار یک عده خاص عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از برکات نظام محسوب می‌شود.



مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان،با تاکید بر رسیدن به موفقیت با اتکا بر تلاش و پشتکار اظهار داشت: رسیدن به موقعیت‌های برتر علمی با داشتن شرایط اقتصادی و امکانات فراوان هنر نیست و این امر زمانی ارزشمند است که فرد با تلاش خود بتواند درجات علمی را کسب کند.



صفری در ادامه خطاب به نخبگان اظهار کرد: هر کدام از شما می‌توانید یک الگو برای جامعه باشید و همانند یک موتور محرکه عمل کنید، اما این امر در سایه تلاش، همت و غیرت حاصل می‌شود.



وی، با بیان اینکه موفقیت در گرو تلاش و پشتکار به دست می‌آید، اذعان داشت: خیلی از ما فکر می‌کنیم که برای موفق شدن باید هوش بالا داشته باشیم ولی اینطور نیست، همیشه افرادی موفق هستند که تلاش بیشتری داشته باشند.



صفری در ادامه با اشاره با تاکید بر اعتماد به حکمت خداوندی بیان کرد: خداوند در همه حال به یاد بندگان است و در صورتی که دری از حکمت به سوی بندگان بسته شود، دری از رحمت به سوی آنها باز می‌شود.

