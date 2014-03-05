خیرین مدرسه ساز در ورامین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز هشتمین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان ورامین با حضور سد حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، محسن خوانساری فرماندار، علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران و جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی شهرستان ورامین در سالن شایان این شهرستان برگزار شد.

مجتبی عرب عامری در این آیین اظهار داشت: جوانان در رژیم گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و توانمندی ها و توانایی های آنان نادیده گرفته می شد، خلاقیت و نوآوری جایی در رژیم گذشته نداشت و دغدغه اصلی آن رژیم، حاكم ساختن فرهنگ غربی در كشور و گرایش به غرب تحت لوای رسیدن به تمدن و پیشرفت بود.

رییس آموزش و پرورش ورامین افزود: امروز دشمن با تمام امکانات و تحت عنوان جنگ نرم به مقابله با ملت ایران برخاسته است و اعضای اتحادیه انجمن اسلامی وظیفه دارند تا نسبت به مبارزه با این جنگ نرم دغدغه داشته باشند.

شهرستان ورامین پیشتاز در امر مدرسه سازی است

وی ادامه داد: خداوند در آیات قرآن کریم فرموده به واسطه اعمال نیکی که انسانها انجام می دهند اجر معنوی آنان چند برابر می شود و انسانها می توانند قبل از اینکه دنیا را ترک کنند با انجام کارهای خیر نام نیکی از خود به جای بگذارند.

این مسئول وجود آیات فراوان قرآنی در مورد اهمیت علم‌آموزی را از جمله عوامل رویکرد خیرین به مدرسه‌سازی دانست و اظهار داشت: نقش عمده‌ای که خیرین مدرسه‌ساز در اعتلای علم ایفا می‌کنند، غیرقابل انکار است.

عرب عامری اضافه کرد: ورامینی‌ها به دلیل دارا بودن پیشینه مذهبی و ولایی همواره جزو پیشتازان امور خیر از جمله مدرسه‌سازی هستند و این موضوع باعث افتخار برای آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان ورامین است.

وی تأکید کرد: هیچ کس مثل انسان نمی تواند جان خود را برای دفاع از نظام ، اسلام و شرف در طبق اخلاص قرار دهد و با انفاق مالی که برای به دست آوردنش تلاش زیادی کرده رفاه و آسایش را برای سایر انسان ها به ارمغان بیاورد و در این بین خیّرین مدرسه ساز با حضور در این عرصه مهم و تأثیرگذار با خدا دست بیعت دادند و به مبارزه با شیطان پرداختند و به طور یقین در جهان آخرت میزبان ملائکه خواهند بود.

این مسئول گفت: مجمع خيرين مدرسه‌ساز ورامين در زمينه اجراي طرح‌هاي نوين در جذب خيرين مدرسه‌ساز، اقدام به اجراي هشتمین جشنواره خيّرين نيك‌انديش مدرسه‌ساز كرده است كه در آن از دهها خير مدرسه‌ساز قدرداني مي‌شود.

حضور فعالانه خیرین مدرسه ساز در تجهیز مدارس

علیرضا کمرئی نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز حمایت از نخبگان علمی کشور وظیفه همه مسئولان و مدیران اجرایی نظام اسلامی است و اداره آموزش و پرورش ورامین به عنوان متولی آموزش و تربیت دانش آموزان، تمام توان خود را برای حمایت از نخبگان دانش آموز به کار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران افزود: به گقته مقام معظم رهبری، رسیدن یک جامعه به سرافرازی، رفاه، غنا، پیشرفت علمی، شجاعت، خردمندی، آزادگی و عقلانیت، در گرو آموزش و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان است و بخش عمده ای از این وظیفه بسیار مهم نیز برعهده معلمان است.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان نیاز به حمایت همه جانبه دارند تا راه برای پیشرفت و موفقیتشان همچنان باز بماند بیان داشت: حمایت های مسئولان از این دانش آموزان قطعا آینده درخشانی را برای این عزیزان و خانواده هایشان رقم خواهد زد.

این مسئول افزود: امروز حمایت از دانش آموزان کشور وظیفه همه مسئولان و مدیران اجرایی نظام اسلامی است و اداره آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش و تربیت دانش آموزان، تمام توان خود را جهت حمایت از نخبگان دانش آموز به کار خواهد گرفت.

وی گفت: خیرین با حضور فعالانه خود در امر ساخت و تجهیز مدارس نشان دادند که نسبت به مسائل تربیتی و آموزشی آینده سازان ایران اسلامی بی تفاوت نیستند و تلاش می کنند تا آینده ای روشن برای ایران اسلامی رقم بخورد.

این مسئول ادامه داد: امروز کاروان خیرین مدرسه ساز در کل کشور به راه افتاده و توانسته که کمبودهای منابع مالی دولت را برطرف کند که یقینا حضور موثر این افراد می تواند آموزش و پرورش را بالنده تر و پویاتر از پیش به سمت اهداف والای این نهاد یاری رساند.