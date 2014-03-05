سنت حسنه انفاق و نیکوکاری فقر جامعه را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو ظهر چهارشنبه در دبیرستان دخترانه شهدای جاویدالاثر گفت: در آیات و روایات بسیاری در دین مبین اسلام به کمک به فقرا و نیازمندان تاکید شده است.

حسین نبی لو با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن در اموال بندگان حقی برای محرومان قرار داده شده است، افزود: اگر ثروتمندان جامعه نسبت به سنت حسنه انفاق و نیکوکاری بی تفاوت نباشند هیچ فقیری در جامعه وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: همه مردم ایران به ویژه استان همدان همواره در انجام کارهای خیر پیشتاز بوده اند.

وی تاکید کرد: مومنان باید توجه داشته باشند که اعمال آن ها بر اساس آیات و روایات قرانی سنجیده می شود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز از برگزاری جشن نیکوکاری در هزار و 650 پایگاه و مدرسه در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از 23 میلیارد و 400 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد که نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

علیرضا ابراهیمی با اشاره به قرارگیری در آستانه سال نو افزود: افراد خیر و نیکوکار در این ایام به شاد کردن دل نیازمندان و فقرا می پردازند که کاری بسیار نیکو و ارزشمند است.

وی خدمت به نیازمندان را افتخاری بزرگ دانست و گفت: طلایه داران انفاق و نیکوکاری همواره در حال تلاش برای کسب رضای خدا هستند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو همدان نیکوکارترین و سخاوتمند ترین افراد را شهدا، جانبازان و ازادگان دانست و گفت: سخاوت به عنوان یک فرهنگ و ارزش والا با کمک دانش آموزان، معلمان و اولیا باید در جامعه گسترش یابد.

محمود کتابی با بیان اینکه جشن نیکوکاری در 220 مدرسه ناحیه 2 همدان برگزار می شود، افزود: کارت هایی برای جمع اوری کمک های نقدی بین دانش آموزان توزیع شده بود که امروز جمع اوری شد.

گفتنی است جشن نیکوکاری در روزهای 14، 15 و 16 اسفند در سراسر کشور در حال برگزاری است.