استرداد 1550 هكتار اراضي پارك جنگلي آبيدر در استان كردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اين اراضي به يك شركت خصوصي فاقد مجوز (متعلق به تعدادي از شهرداري هاي استان كردستان) واگذار شده بود.

در بررسي ها مشخص شد: يكي از معاونان وقت استانداري كردستان با انجام مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد، خواهان واگذاري پارك جنگلي آبيدر به شركت خصوصي مذكور شده بود و اين در حالي بود كه اين معاون استاندار، به نمايندگي از سازمان همياري شهرداري هاي استان كردستان، سمت رئيس هيات مديره شركت خصوصي فاقد مجوز(متعلق به تعدادي از شهرداري هاي استان كردستان) را داشت.

با پيگيري هاي اداره كل بازرسي استان كردستان، از واگذاري غيرقانوني 1550 هكتار اراضي پارك جنگلي آبيدر، جلوگيري و اقدامات لازم براي انتقال رسمي و قانوني اين اراضي به شهرداري سنندج انجام شد.